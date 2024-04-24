

رئيس جهاز تنمية التجارة يجتمع مع المتقدمين على الفرص الاستثمارية

اجتمع الأستاذ الدكتور إبراهيم عشماوى مساعد أول وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية ورئيس مجلس إدارة البورصة المصرية للسلع بعدد من شركاء النجاح من القطاع الخاص بمقر الجهاز، وذلك بحضور العميد وليد سيف نائب رئيس الجهاز، والمطورين الجدد المتقدمين للطروحات الجديدة التي أعلن عنها الجهاز خلال الفترة الماضية والتي تعد الأضخم والأكبر في تاريخ الجهاز بمساحات تصل إلى 500 فدان بـ 8 محافظات مختلفة على مستوى الجمهورية.

وفي بداية اللقاء نقل السيد رئيس الجهاز تحيات الدكتور على المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، ورحب بالسادة الضيوف مؤكدًا اعتزاز الجهاز بالشراكة القائمة مع القطاع الخاص التي جسدتها العديد من المشروعات القائمة والتي تمثل قصص نجاحات متتالية للجهاز، مشيرا إلي أن الجهاز راعي اختيار الأماكن التي تم طرحها بشكل كبير لخدمة المواطنين ولتغير الوجه الحضاري لهذه المناطق.

وأطمأن الدكتور ابراهيم عشماوي من المطورين على نسبة تنفيذ المشروعات الجارى تنفيذها والتي سيتم افتتاحها قريبا، واطمأن منهم على عدم وجود أي مشكلات أو عوائق أثناء تنفيذ تلك المشروعات، وأستمع إلى المتقدمين على سحب كراسات الشروط الخاصة بالفرص الاستثمارية، ورد على كافة الاستفسارات التي طرحها المتقدمون ودار حديث مطول عن أهمية الفرص المطروحة التي أعلن عنها الجهاز والرد على كافة الاسئلة والمقترحات.



وأكد عشماوي أن هناك توجيهات من معالي وزير التموين والتجارة الداخلية بدعم المشروعات التى ينفذها الجهاز وفتح خطوط تواصل لمساعدة المطورين الجدد المتقدمين للطرح، مشددًا بأن الجهاز لن يدخر جهدا في توفير كافة الدعم اللازم لإنجاح المشروعات المخطط تنفيذها من خلال تذليل كافة العقبات أمامهم والمساعدة في إنهاء كافة الإجراءات التي تخص تلك المشروعات مع الجهاز الإداري للدولة، لأن نجاح تلك المشروعات من نجاح الجهاز، وصرح أن الجهاز راعي كافة الأحداث الاقتصادية العالمية التي أثرت بشكل كبير على الاقتصاد المصري، وقام الجهاز بتأخير مواعيد تنفيذ المشروعات والوقوف بجانب المطورين في ذلك الوقت.

وكشف رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، أن هناك مناطق لوجستية تم افتتاحها بالشراكة مع العديد من المطورين من القطاع الخاص وصلت نسبة تنفيذها بعضها إلى 95 %، بالإضافة إلى وجود مشروعات سيتم افتتاحها قريبًا تخدم عددًا من المحافظات المختلفة على مستوى الجمهورية.

وأكد العميد وليد سيف نائب رئيس الجهاز، أن الجهاز سيمد كافة المطورين بكافة البيانات ولن يدخر جهدًا في مساعدة المطورين في استيفاء كافة الأوراق المطلوبة، موضحا بأنه سيكون هناك جلسة استفسارات يوم 28 أبريل الجاري للرد على كافة الاستفسارات المطلوبة مع كافة المطورين وتقديم كافة التوضيحات خلال هذه الجلسة، موضحا بأن هناك خلية عمل قائمة على حل كافة المشكلات والرد على جميع الاستفسارات.

وفي هذا السياق، أكد المطورون، أن الجهاز ضرب مثال في التعامل مع حل المشكلات وتذليل كافة العقبات التي واجهتهم أثناء تنفيذ المشروعات منها إنهاء الإجراءات والتراخيص اللازمة مع مختلف الجهات.

وأشاد المطورون بتسهيل إجراءات سحب كراسات الشروط والروح الطيبة والتعاونية التي لمسوها من أعضاء الجهاز في الرد على الأسئلة، والسمعة الكبير التي يتمتع بها الجهاز التي ساعدتهم في التقدم بكل شجاعة على الطروحات الأخيرة.

كان جهاز تنمية التجارة الداخلية قد أعلن عن طرح 12 فرصة استثمارية جديدة ب 8 محافظات مختلف على مستوى الجمهورية بإجمالي مساحات تصل إلى 500 فدان بعدد من المحافظات وهم (البحيرة- الأقصر – الشرقية – بني سويف – السويس – المنيا – جنوب سيناء – الوادي الجديد(.

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