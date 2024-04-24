وزير الشباب والرياضة يشيد بجهود القوات المسلحة في تنظيم البطولة العربية للفروسية

أعرب الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، عن امتنانه وتقديره لجهود القوات المسلحة في تنظيم البطولة العربية العسكرية للفروسية لقفز الحواجز والتقاط الأوتاد، والتي تنظمها القوات المسلحة تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة.

وتستضيف مصر البطولة العربية العسكرية للفروسية لقفز الحواجز والتقاط الأوتاد، خلال الفترة من 24 حتى 27 من شهر أبريل الجاري، بنادي الفروسية بمدينة مصر الدولية للألعاب الأولمبية بالعاصمة الإدارية الجديدة.

أشرف صبحي: مصر تمتلك بنية تحتية حديثة قادرة على استضافة الأحداث الكبرى

وقال وزير الرياضة، خلال مداخلة هاتفية له في برنامج "صباحكو رياضة"، المذاع عبر أثير إذاعة الشباب والرياضة وتقدمه الإعلامية نجلاء حلمي: "الدولة المصرية تمتلك بنية تحتية حديثة، ومنشآت رياضية متطورة، قادرة على استضافة كبرى المسابقات الرياضية بمستوياتها المختلفة".

وأضاف صبحي: "ستقام الفروسية بمدينة مصر للألعاب الأولمبية بالعاصمة الإدارية، وبمشاركة 11 دولة عربية هي مصر- ليبيا- قطر- الجزائر- الكويت- تونس- سوريا – العراق- السعودية –الأردن – الإمارات، بحضور عدد من قادة القوات المسلحة، والملحقين العسكريين والشخصيات العامة والإعلاميين".

وأردف وزير الشباب والرياضة: "تأتي هذه البطولة في إطار جهود القوات المسلحة المصرية، لتعزيز الروابط العسكرية والثقافية بين الدول العربية، وتبادل الخبرات في مختلف الرياضات، بما يسهم في توطيد أواصر العلاقات والتعاون بين الجيوش العربية مستقبلاً".

وأردف صبحي: "علينا الإشادة بجهود القوات المسلحة، وحرصهم على تنظيم البطولة العربية العسكرية للفروسية، وتوفير كافة الإمكانات التي تعزز من نجاح البطولة، على غرار كبرى البطولات العالمية في مجال رياضة الفروسية".