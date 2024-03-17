أشرف صبحى: حسام وإبراهيم تفهما سبب غياب محمد صلاح عن معسكر المنتخب

كشف أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، كواليس جديدة في حديثه مع محمد صلاح قائد المنتخب الوطني وغيابه عن معسكر مارس.

وقال "صبحي"، في تصريحات لقناة "أون تايم سبورت": "تواصلت مع محمد صلاح وقال لي إنه لا يعاني من ورم وسيشارك بشكل تدريجي في المباريات، وكان يرى أن علاجه في ليفربول أفضل وسيتواجد في المعسكر المقبل في شهر يونيو، وقمت بنقل هذا الموضوع إلى حسام وإبراهيم حسن وتفهما الموضوع".

وأكد حسام حسن وإبراهيم حسن، في مؤتمر صحفي، أن صلاح طلب إعفاءه من معسكر مارس، ويلعب فيه المنتخب بطولة كأس العاصمة الإدارية بمشاركة نيوزيلاندا وتونس وكرواتيا.

ماذا ينتظر محمد صلاح أمام مانشستر يونايتد في قمة كأس الاتحاد؟

ويسعى صلاح لمواصلة سطوته على مانشستر يونايتد الضحية المفضلة في مسيرته بقمة كأس الاتحاد الليلة.

صلاح يسعى للمواصلة في تسجيله الأهداف ضد اليونايتد ورفعه رصيده أمامهم، حيث يعتبر أكثر الفرق استقبالًا للأهداف من الدولي المصري بـ12 هدفًا.

صلاح شارك أمام اليونايتد في 13 لقاء، فاز في 6 وخسر 3 وتعادل في 4، وساهم بـ16 هدفًا بمعدل 12 هدفًا و4 أسيست.

مو يسعى للوصول للهدف رقم 207 في مسيرته مع ليفربول بجميع المسابقات.

محمد صلاح يسعى للوصول للهدف رقم 21 في الموسم الحالي مع الفريق بجميع المسابقات، حيث يتصدر ترتيب هدافي الريدز.

مشوار ليفربول ومانشستر يونايتد في كأس الاتحاد الإنجليزي

وكان فريق ليفربول، تحت قيادة المدرب الألماني يورجن كلوب، قد تأهل إلى دور ربع النهائي من كأس الاتحاد الإنجليزي، بعدما تغلّب على ساوثهامبتون بثلاثية نظيفة.

بينما خطف فريق مانشستر يونايتد، تحت قيادة المدرب الهولندي إريك تين هاج، بطاقة التأهل للدور ربع النهائي من المسابقة، عقب الفوز على نوتينجهام فورست بهدف نظيف.