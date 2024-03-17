الأحد 17 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رياضة

ماذا ينتظر محمد صلاح أمام مانشستر يونايتد فى قمة كأس الاتحاد؟

محمد صلاح
محمد صلاح

يسعى محمد صلاح، قائد منتخب مصر ونادي ليفربول الإنجليزي، لمواصلة تألقه بعد العودة للمشاركة من جديد بعد تعافيه من الإصابة عندما يواجه مانشستر يونايتد في قمة مباريات ربع نهائي كأس الاتحاد مساء اليوم.

صلاح انفجر في أول 90 دقيقة منذ العودة من الإصابة أمام سبارتا براج بعدما ساهم في 4 أهداف من 6 سجلها الريدز بواقع تسجيله هدفًا وصناعته ثلاثة أهداف.

ومن المنتظر أن يشارك محمد صلاح في مباراة ليفربول أمام مانشستر يونايتد بشكل طبيعي، بعد مشاركته أساسيًا أمام سبارتا براج طوال الـ90 دقيقة، وذلك عقب تعافيه من الإصابة العضلية التي كان قد تعرّض لها خلال مشاركته مع منتخب مصر في بطولة كأس أمم إفريقيا "كان 2023".

ماذا ينتظر محمد صلاح أمام مانشستر يونايتد في قمة كأس الاتحاد؟

يسعى صلاح لمواصلة سطوته على مانشستر يونايتد الضحية المفضلة في مسيرته بقمة كأس الاتحاد الليلة.

  • صلاح يسعى للمواصلة في تسجيله الأهداف ضد اليونايتد ورفعه رصيده أمامهم، حيث يعتبر أكثر الفرق استقبالًا للأهداف من الدولي المصري بـ12 هدفًا.
  • صلاح شارك أمام اليونايتد في 13 لقاء، فاز في 6 وخسر 3 وتعادل في 4، وساهم بـ16 هدفًا بمعدل 12 هدفًا و4 أسيست.
  • مو يسعى للوصول للهدف رقم 207 في مسيرته مع ليفربول بجميع المسابقات.
  • محمد صلاح يسعى للوصول للهدف رقم 21 في الموسم الحالي مع الفريق بجميع المسابقات، حيث يتصدر ترتيب هدافي الريدز.

مشوار ليفربول ومانشستر يونايتد في كأس الاتحاد الإنجليزي

وكان فريق ليفربول، تحت قيادة المدرب الألماني يورجن كلوب، قد تأهل إلى دور ربع النهائي من كأس الاتحاد الإنجليزي، بعدما تغلّب على ساوثهامبتون بثلاثية نظيفة.

بينما خطف فريق مانشستر يونايتد، تحت قيادة المدرب الهولندي إريك تين هاج، بطاقة التأهل للدور ربع النهائي من المسابقة، عقب الفوز على نوتينجهام فورست بهدف نظيف.
 

صلاح محمد صلاح ليفربول مانشستر يونايتد كاس الاتحاد

مواد متعلقة

صدام نارى بين ليفربول ومانشستر يونايتد فى ربع نهائى كأس الاتحاد الإنجليزى

محمد صلاح ينشر مقطع فيديو من مسلسل «الكبير أوى 8» عبر «إنستجرام»

الأكثر قراءة

استراتيجيات محكمة وإجراءات فعالة.. جذب الاستثمارات الطريق لزيادة العوائد الدولارية

أسرار موافقة نتنياهو على استئناف مفاوضات الهدنة وكواليس خطة غزو رفح

التحريات تكشف أسباب حريق ستوديو الأهرام

شراكة استراتيجية شاملة.. ترفيع العلاقات بين مصر والاتحاد الأوروبى يعزز التعاون المشترك

أسعار الفراخ والبيض اليوم السبت 16-3-2024 في بورصة الدواجن

سعر الدولار اليوم 7 رمضان 2024 في كافة البنوك المصرية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد عبدالناصر

المتحدة وعودة زمن الفن الجميل

ياسمين الخطيب

الحشاشين.. القصة الكاملة

محمد المعتصم

بابا جه

وائل لطفي

فن رواية التاريخ

د.أحمد الخميسى

المواهب التى تنكسر على الطريق

ماجد حبته

حالة نساء وفتيات فلسطين

حسين دعسة

الحرب فى غزة: الاشتباك مع اللعبة الأمريكية.. لا هدنة ولا قرار أمميًا.. فوضى!

د. منى حلمى

ماتت "أمى" فى عيد الأم

صور

صلاة التراويح من جامع عمرو بن العاص

"كده رضا".. الأهلى "يسرق البنك" بهدفين فى الشوط الأول

50 صورة لـ "قلعة آلموت".. كيف يبدو حصن "الحشاشين" المنيع الآن؟

محطة تل أبيب

المزيد

للمرة الأولى.. خروقات نتنياهو فى غزة تدفع الولايات المتحدة لإجراء جديد

منطقة عازلة وطريق فاصل.. كواليس تغيير إسرائيل لشكل قطاع غزة بالكامل

عمال فلسطين: الشرطة الإسرائيلية اعتقلت 65 عاملًا وسط يافا