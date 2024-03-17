ماذا ينتظر محمد صلاح أمام مانشستر يونايتد فى قمة كأس الاتحاد؟

يسعى محمد صلاح، قائد منتخب مصر ونادي ليفربول الإنجليزي، لمواصلة تألقه بعد العودة للمشاركة من جديد بعد تعافيه من الإصابة عندما يواجه مانشستر يونايتد في قمة مباريات ربع نهائي كأس الاتحاد مساء اليوم.

صلاح انفجر في أول 90 دقيقة منذ العودة من الإصابة أمام سبارتا براج بعدما ساهم في 4 أهداف من 6 سجلها الريدز بواقع تسجيله هدفًا وصناعته ثلاثة أهداف.

ومن المنتظر أن يشارك محمد صلاح في مباراة ليفربول أمام مانشستر يونايتد بشكل طبيعي، بعد مشاركته أساسيًا أمام سبارتا براج طوال الـ90 دقيقة، وذلك عقب تعافيه من الإصابة العضلية التي كان قد تعرّض لها خلال مشاركته مع منتخب مصر في بطولة كأس أمم إفريقيا "كان 2023".

ماذا ينتظر محمد صلاح أمام مانشستر يونايتد في قمة كأس الاتحاد؟

يسعى صلاح لمواصلة سطوته على مانشستر يونايتد الضحية المفضلة في مسيرته بقمة كأس الاتحاد الليلة.

صلاح يسعى للمواصلة في تسجيله الأهداف ضد اليونايتد ورفعه رصيده أمامهم، حيث يعتبر أكثر الفرق استقبالًا للأهداف من الدولي المصري بـ12 هدفًا.

صلاح شارك أمام اليونايتد في 13 لقاء، فاز في 6 وخسر 3 وتعادل في 4، وساهم بـ16 هدفًا بمعدل 12 هدفًا و4 أسيست.

مو يسعى للوصول للهدف رقم 207 في مسيرته مع ليفربول بجميع المسابقات.

محمد صلاح يسعى للوصول للهدف رقم 21 في الموسم الحالي مع الفريق بجميع المسابقات، حيث يتصدر ترتيب هدافي الريدز.

مشوار ليفربول ومانشستر يونايتد في كأس الاتحاد الإنجليزي

وكان فريق ليفربول، تحت قيادة المدرب الألماني يورجن كلوب، قد تأهل إلى دور ربع النهائي من كأس الاتحاد الإنجليزي، بعدما تغلّب على ساوثهامبتون بثلاثية نظيفة.

بينما خطف فريق مانشستر يونايتد، تحت قيادة المدرب الهولندي إريك تين هاج، بطاقة التأهل للدور ربع النهائي من المسابقة، عقب الفوز على نوتينجهام فورست بهدف نظيف.

