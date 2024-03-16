محمد صلاح ينشر مقطع فيديو من مسلسل «الكبير أوى 8» عبر «إنستجرام»

شارك محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي، وكابتن منتخب مصر لكرة القدم مقطع فيديو قصير من مسلسل الكبير أوى 8، عبر خاصية “ستورى” على حسابه على إنستجرام.

شهدت الحلقة السادسة أحداثا مثيرة.

- بدأت الحلقة بتلقي عدد من أصدقاء وأقارب الكبير (أحمد مكي) رسائل من شخص يطلب منهم المقابلة في أحد الأماكن بالمزاريطة.

- يحضر في المكان المتفق عليه مربوحة (رحمة أحمد فرج) وهجرس (محمد سلام) ونفادي (حاتم صلاح)، والعترة (مصطفى غريب)، وطبازة (عبدالرحمن ظاظا).

- يكتشف الحضور أن حزلقوم هو من قام بالاتصال بهم.

- يحكي حزلقوم أنه تعرض للسرقة بعدما دخل مزاد واستطاع الحصول على قطعة نادرة ب٢ مليون دولار، وهو ما أثار غيرة غريمه.

- يحاول حزلقوم إقناع أصدقائه بسرقة البنك الذي وضع فيه غريمه القطعة الأثرية على طريقة مسلسل la casa de papel.

- يذهب هجرس لإقناع جوني بتجسيد دور "البروفيسور" أثناء سرقة البنك.

ويعرض مسلسل الكبير أوى 8 على قناة ON الساعة 6:05 مساء، كما يعرض على منصة watch it.

المسلسل بطولة أحمد مكي، رحمة أحمد، بيومي فؤاد، مصطفى غريب، هشام إسماعيل، محمد سلام، سماء إبراهيم، حسين أبو حجاج، حاتم صلاح، بالإضافة إلى ظهور عدد من ضيوف الشرف، والعمل من إنتاج شركة سينرجي، تأليف مصطفى صقر، محمد عز الدين، وإخراج أحمد الجندي.