معهد التخطيط يطلق دراسة حول إنهاء الاحتياجات غير الملباة لتدخلات تنظيم الأسرة

أطلق معهد التخطيط القومي تقرير حول "دراسة الجدوى الاقتصادية لإنهاء الاحتياجات غير الملباة لتدخلات تنظيم الأسرة في مصر" بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان، وذلك في إطار حرص المعهد على رفع الوعي المجتمعي بقضايا التنمية المستدامة عبر توظيف البحوث القائمة على الأدلة.

إنهاء الاحتياجات غير الملباة



هذا وشهد حفل إطلاق التقرير حضور كل من أ.د أشرف العربي رئيس المعهد، وأ.د هالة أبوعلي أستاذ الاقتصاد بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة، ورئيس الفريق البحثي، وجيرمان حداد، ممثلة بالوكالة بصندوق الأمم المتحدة للسكان، ود. هاورد فريدمان الأخصائي الفني بالمقر الرئيسي لصندوق الأمم المتحدة للسكان بالولايات المتحدة الأمريكية، وعدد من ممثلي وزارة الصحة والسكان، والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، بالإضافة إلى نخبة متميزة من الخبراء والسفراء والجهات الدولية المانحة.

تدخلات تنظيم الأسرة



وفي كلمته أعرب أ.د. أشرف العربي عن سعادته لإطلاق تقرير "دراسة الجدوى الاقتصادية لإنهاء الاحتياجات غير الملباة لتدخلات تنظيم الأسرة في مصر" بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان، والذي يأتي متسقًا مع أولويات المعهد باعتباره الجهة الرائدة في تطبيق فكر التحليل المؤسسي الداعم للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة ورعاية الطفل وتحقيق مستهدفات التنمية الاجتماعية والاقتصادية، وإيمانه العميق بأهمية الشراكات الوطنية والإقليمية والدولية لتحقيق هذه الأهداف.

أهداف تنظيم الأسرة

وأضاف "العربي"، أن التقرير محل العرض يعد بمثابة دليل شامل يوضح التحديات والفرص والاستراتيجيات لدفع مصر نحو تحقيق أهداف تنظيم الأسرة، ويقدم السيناريوهات المحتملة نحو تحقيق نتائج اجتماعية واقتصادية وديموغرافية إيجابية، من خلال نظرة ثاقبة حول فعالية تكلفة التدخلات المختلفة بهدف رئيسي هو الحد من الاحتياجات غير الملباة لتنظيم الأسرة، وذلك في إطار رفع الوعي المجتمعي بقضايا التنمية المستدامة عبر توظيف البحوث القائمة على الأدلة.