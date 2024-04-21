الأحد 21 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مصر

الصندوق السيادى: الانتهاء من الطرح الأول لمحطات تحلية المياه خلال أسابيع

ايمن سليمان الرئيس
ايمن سليمان الرئيس التنفيذي للصندوق السيادي

أكد أيمن سليمان، الرئيس التنفيذي لصندوق مصر السيادى، أن خطة عمل الصندوق السيادى تستهدف تعزيز الاستثمارات في قطاعات الصناعة والزراعة والصادرات والسياحة واللوجستيات خلال الفترة المقبلة، ضمن خطة الدولة للإصلاحات الهيكلية وبما يتوافق مع الطروحات الحكومية، لافتًا إلى أن مشروعات الطاقة المتجددة تمثل مستقبل مصر لمدة 30 عامًا وستحقق عوائد للأجيال المقبلة، مشيرًا إلى أن الزخم والاهتمام بمشروعات الهيدروجين الأخضر بدأ منذ مؤتمر المناخ cop27.

جاء ذلك خلال كلمته فى ندوة مجموعة بورصة لندن في جلستها الثانية، للحديث حول "الاتجاهات الاقتصادية الكلية في عام 2024"، اليوم، بحضور هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية.

أولويات عمل الصندوق السيادى

وأضاف سليمان أن الحرب بين روسيا وأوكرانيا أثرت على سلاسل الإمداد والتوريد للصناعات عالميًا، مما خلق فرص استثمار تصنيعية، ومنها فرصة تصنيع السيارات الكهربائية، موضحًا أن مصر لديها قصة نجاح في صناعة عربات مترو الأنفاق.

طرح محطات تحلية المياه

وأشار رئيس الصندوق إلى اقتراب طرح محطات المرحلة الأولى ضمن مشروع مصر لتحلية مياه البحر، خلال الربع الثاني من العام الحالي، على أن تتم الترسية خلال الربع الرابع من العام الجاري لتشمل من محطتين إلى خمسة محطات، لافتًا إلى أنه من المستهدف طرح محطات بإجمالي طاقة 9 ملايين متر مكعب يوميًا بحلول عام 2050 تتضمن الاستراتيجية المقرر تنفيذها 6 خطط خمسية، 21 محطة في المرحلة الأولى بتكلفة 3 مليارات دولار.

كانت قد انطلقت ندوة مجموعة بورصة لندن في جلستها الثانية قبل قليل، بحضور د. هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية ورئيس مجلس إدارة صندوق مصر السيادي، وأيمن سليمان، المدير التنفيذي لصندوق مصر السيادي، حيث تناولت الندوة "الاتجاهات الاقتصادية الكلية في عام 2024". 

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