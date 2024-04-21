الأحد 21 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مصر

معهد التخطيط القومي يصدر عدد مارس 2024 من المجلة المصرية للتنمية

معهد التخطيط القومى
معهد التخطيط القومى

أصدر المعهد القومي للتخطيط عددًا جديدًا من المجلة المصرية للتنمية والتخطيط، وهو العدد الخاص بشهر مارس 2024 (المجلد رقم 32)، ويحتوي هذا العدد على أربعة أبحاث هامة، منها: "تطور وتنفيذ نمذجة الاقتصاد القياسي: خارطة طريق لوحدة النمذجة في المعهد القومي للتخطيط" من إعداد أ.د. شيرين الشواربي ود. نهى عمر، وبحث آخر بعنوان "المحددات الكلية للاستثمار الخاص في مصر: نهج التكامل المشترك" من إعداد د. سحر عبود ود. أسماء مليجي. كما يتضمن العدد دراسة حول "تقدير دالة الطلب على الواردات في مصر" من إعداد د. فاطمة الحملاوي، وأخرى حول "تمويل أهداف التنمية المستدامة في مصر: الممارسات الحالية والتحديات والسيناريوهات المختلفة بعد كوفيد-19" من إعداد د. داليا إبراهيم ود. أحمد عاشور.

تعميق التصنيع المحلي


وتضمن العدد الأول من المجلة هذا العام أيضا قسما خاصا بمراجعات الكتب والتقارير، حيث تناول عرضًا لتقرير البنك الدولي: تحقيق العائد الديموجرافي في جمهورية مصر العربية: اختيار وليس قدرًا" من إعداد أ.د. حسين عبد العزيز.  إلى جانب مراجعة لكتاب "ميرزا القصاب: ما بعد النفط: تحديات البقاء في دول الخليج العربية" من تقديم أ.د. علاء الدين زهران.
واحتوى العدد أيضا على عرض لأحدث إصدارات المعهد، كالدراسات المنشورة في سلسلة قضايا التخطيط والتنمية، ومشروع تعميق التصنيع المحلي في مصر.  كما تضمن أحدث ما صدر ضمن سلسلة أوراق السياسات، وسلسلة آراء في قضايا التخطيط والتنمية، وسلسلة أوراق العمل، بالإضافة إلى الإعلان عن المؤتمر الدولي لمعهد التخطيط القومي 2024 الصحة والتنمية المستدامة.

المجلة المصرية للتنمية


يذكر أن المجلة المصرية للتنمية والتخطيط من أوائل الدوريات العربية المتخصصة في تناول وعرض قضايا التنمية والتخطيط في مصر والمنطقة العربية، وتشرف هيئة تحرير المجلة برئاسة أ.د/ إبراهيم العيسوي، كما تتضمن هيئتها الاستشارية نخبة من الأكاديميين وخبراء التنمية والتخطيط داخل مصر وخارجها، بما يعزز الاستفادة من خبراتهم العلمية والعملية المتميزة في تطوير المجلة وتعظيم الأثر المأمول من محتوياتها لدعم التنمية والتخطيط. 
وقد حصلت المجلة المصرية للتنمية والتخطيط العلمية المحكمة على أعلى التقييمات من المجلس الأعلى للجامعات، حيث حصلت المجلة على تقييم 7/7 في التقييم السنوي الصادر عن المجلس لعام 2023، كأعلى درجة يمكن أن تحصل عليها مجلة علمية محلية محكمة.
ويمكن الاطلاع على جميع محتويات العدد بالدخول على قسم الإصدارات بموقع معهد التخطيط القومي https://inp.edu.eg/ 
أو من خلال رابط المجلة على موقع بنك المعرفة المصري
https://inp.journals.ekb.eg /

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