الأربعاء 27 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مصر

"السعيد" تترأس الاجتماع الثالث لمجلس إدارة معهد التخطيط القومي للعام الأكاديمي 2024

هالة السعيد ترأس
هالة السعيد ترأس اجتماع معهد التخطيط

ترأست أ.د هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، الاجتماع الدوري الثالث للعام الأكاديمي 2023/2024 لمجلس إدارة معهد التخطيط القومي، وذلك بحضور أ.د أشرف العربي رئيس المعهد وأعضاء مجلس الإدارة بمقر المعهد.

معهد التخطيط القومي

وأوضحت د. هالة السعيد أن رؤية معهد التخطيط القومي تتمثل في أداء دور مؤثر ومستدام في قضايا التخطيط والتنمية على المستوى الوطني، إلى جانب الحضور الإقليمي والدولي الفعال، مشيرةً إلى الدور المهم الذي يقوم به المعهد في تعزيز نهج وفكر التخطيط العلمي في مصر والمنطقة العربية عبر الأنشطة البحثية والتدريبية والتعليمية، ونشر الفكر والعمل التخطيطي في كل مؤسسات الدولة المصرية، فضلًا عن دعم ثقافة التخطيط في المجتمع المصري، كما أعربت السعيد عن تقديرها للتطور والتنوع الكبير في الأنشطة التي يقدمها المعهد خلال الفترة الأخيرة.

الخطة الاستراتيجية للمعهد 

وفي هذا الإطار، أوضح أ. د أشرف العربي أن الاجتماع تضمن استعراض ومتابعة تنفيذ الخطة الاستراتيجية للمعهد والبرنامج التنفيذي خلال الفترة من يوليو 2023 حتى مارس 2024، كما تم استعراض أبرز الإنجازات والفعاليات التي نفذها المعهد خلال الفترة الماضية في مجالات البحوث والدراسات العليا والتدريب والاستشارات وخدمة المجتمع.

وعلى هامش الاجتماع، قامت د. هالة السعيد بحضور أعضاء مجلس إدارة المعهد بافتتاح "استوديو معهد التخطيط القومي" الذي تم تجهيزه على مستوى فني متطور وتزويده بأحدث الأجهزة والمعدات التقنية ليكون نواةً لإنتاج مواد علمية وتعليمية، وأفلامًا وثائقية خاصة بالمعهد.

والذي جاء تمويله من خلال تبرع من البنك الأهلي المصري وتم تنفيذه تحت إشراف خبراء من مدينة الإنتاج الإعلامي، حيث وجه د. أشرف العربي الشكر والتقدير لكل من هشام عكاشة رئيس مجلس إدارة البنك والعضو المنتدب وعبد الفتاح الجبالي رئيس مجلس إدارة مدينة الإنتاج الإعلامي والعضو المنتدب.

كما تم افتتاح صالة ألعاب رياضية "جيم" للعاملين بالمعهد، مزودة بأحدث المعدات الرياضية وذلك انطلاقًا من إيمان إدارة المعهد بأهمية ممارسة الرياضة في تحسين الصحة النفسية والجسدية للعاملين بما ينعكس على أدائهم المهني. وفي هذا الإطار توجه العربي بالشكر والتقدير للدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة لما قدمه من دعم في توفير بعض الأجهزة الرياضية.

وزيرة التخطيط معهد التخطيط القومى الدكتورة هالة السعيد أشرف العربي الخطة الأستراتيجية

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