الثلاثاء 23 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

معرض لتوزيع الأثاث المنزلي والأجهزة الكهربائية بالمجان في طنطا (صور)

صورة من الحدث
صورة من الحدث

نجحت جمعية الأورمان في تنظيم معرض لتوزيع الأثاث المنزلي والأجهزة الكهربائية مجانا على 450 أسرة ضمن الأسر الأولى بالرعاية بقرى منشأة جنزور ونواج ومنشأة الأوقاف وعزبة فودة وعزبة توفيق عطية بمركز طنطا، في محافظة الغربية.

وصرح أحمد حمدي عبد المتجلي، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالغربية، بأن تنظيم المعرض جاء بالتعاون مع مكتب الأورمان لتخفيف العبء عن كاهل الأسر الأكثر احتياجًا، مؤكدا على الدور الهام والحيوي لمؤسسات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية في تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين والعمل جنبًا إلى جنب مع الجهاز التنفيذي للتيسير عن المواطنين وتوفير احتياجاتهم من خلال تقديم الرعاية الاجتماعية لهم.

تنظيم معارض توزيع الأثاث المنزلي والأجهزة الكهربائية 

من جهته، أكد اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان، أن تنظيم معارض توزيع الاثاث المنزلي والأجهزة الكهربائية من الأورمان تتم وفق خطة مسحية تستهدف التواجد في كل المحافظة وأنه حتى الآن تم تنظيم المئات من معارض الملابس في مراكز المحافظة، وأن المستفيد من هذا هي الأسر الأولى بالرعاية وفق معايير أهمها أن تكون هذه الأسر بلا عائل من أرامل وأيتام أو أن يكون عائل الأسرة مصابا بمرض يمنعه من تكسب قوت يومه وأسرته.

أوضح أن فرق عمل الأورمان المنتشرة على مستوى عزب وقرى المحافظة تقوم برصد الاحتياجات الرئيسية الأكثر إلحاحًا وتأثيرا على واقع معيشة الأسر الأكثر احتياجا في النطاقات الجغرافية الفقيرة.

يذكر أن توزيع الأورمان للاثاث المنزلي والأجهزة الكهربائية يأتي استكمال لجهود الأورمان التي تنظمها لصالح الأسر الأكثر احتياجًا بالقرى الفقيرة من توزيع مساعدات موسمية وتنفيذ مشروعات تنموية صغيرة ومتناهية الصغر وإعادة إعمار المنازل المتهالكة بترميم الجدران وعمل الأسقف والمحارة والسباكة والأرضيات وتوصيل مياه الشرب النقية والكهرباء بالمجان تمامًا.

مديرية التضامن الإجتماعي ونواج ومنشأة الأوقاف لمؤسسات المجتمع المدني منشأة جنزور ونواج ومنشأة الأوقاف والجمعيات الأهلية

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