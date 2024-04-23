الثلاثاء 23 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

عالم

بعثة الجامعة العربية في الأمم المتحدة: نعمل لحصول فلسطين على العضوية الكاملة

الأمم المتحدة
الأمم المتحدة

صرح رئيس بعثة الجامعة العربية في الأمم المتحدة ماجد عبد الفتاح، اليوم الثلاثاء، أن العمل جار لضمان حصول دولة فلسطين على العضوية الكاملة في المنظمة الدولية، ووقف العدوان على غزة ووصول المساعدات إليها.

 نبحث دعوة لاستئناف أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة لإصدار قرار بأغلبية ساحقة لحصول فلسطين على العضوية الكاملة 

وأكد عبد الفتاح في تصريحات لإذاعة صوت فلسطين، اليوم الثلاثاء، أن المجموعة تبحث في الدعوة لاستئناف أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة لإصدار قرار بأغلبية ساحقة لحصول فلسطين على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة، وتعنت إسرائيل في تنفيذ قرار وقف إطلاق النار.

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وأوضح رئيس بعثة الجامعة العربية، أن تحرك المجموعة يقوم على التعامل مع الفيتو الأمريكي، وتعنت الاحتلال بتنفيذ قرار مجلس الأمن الدولي 2728 الخاص بوقف إطلاق النار، بإضافة إلى العمل على زيادة الاعترافات من الدول الأوروبية بالدولة الفلسطينية.

وشدد عبد الفتاح علي أن واشنطن ملزمة وفق ميثاق الأمم المتحدة بتقديم توضيحات إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة حول أسباب عرقلة حصول دولة فلسطين على العضوية الكاملة.

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دول عربية تدين الفيتو الأمريكي على عضوية فلسطين بالأمم المتحدة 

والأسبوع الماضي، أدانت العديد من الدول العربية، وفي مقدمتها مصر والأردن الفيتو الأمريكي على عضوية فلسطين في الأمم المتحدة.

وأعربت مصر، في بيان صادر عن وزارة الخارجية، عن أسفها البالغ إثر عجز مجلس الأمن، على خلفية استخدام الولايات المتحدة لحق النقض (الفيتو)، عن إصدار قرار يُمكن دولة فلسطين من الحصول على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة، وذلك في توقيت حرج تمر فيه القضية الفلسطينية بمفترق طرق يحتم على الدول تحمل مسئوليتها التاريخية باتخاذ موقف داعم للحقوق الفلسطينية وخلق أفق سياسي حقيقي لإعادة إطلاق عملية السلام بهدف التسوية النهائية للقضية الفلسطينية على أساس حل الدولتين.

كما أدان الأردن، الفيتو الأمريكي على عضوية فلسطين في الأمم المتحدة بعد فشل مجلس الأمن في تبني قرار بقبول العضوية.

وقالت الخارجية الأردنية، في بيان لها، إن "المجتمع الدولي يدعم حل الدولتين الذي تقوضه إسرائيل، ما يجعل من الاعتراف بالدولة الفلسطينية واجب على مجلس الأمن لمنع إسرائيل من الاستمرار في حرمان الشعب الفلسطيني من حقه في الحرية والدولة.

الجامعة العربية الامم المتحدة فلسطين قطاع غزة الاحتلال

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