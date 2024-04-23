الثلاثاء 23 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

عالم

بسبب حرب الإبادة.. مطالب إيرلندية بمقاطعة مسابقة أوروبية لمشاركة إسرائيل فيها

، مقاطعة مسابقة أوروبية
، مقاطعة مسابقة أوروبية بسبب مشاركة إسرائيل

طالب عدد من الفنانين الإيرلنديين، مقاطعة مسابقة أوروبية بسبب مشاركة إسرائيل فيها، واستمرار العدوان الإسرائيلي في قطاع غزة.

ودعا أكثر من 400 فنان ايرلندي، اليوم، مواطنتهم المرشحة لمسابقة الأغنية الأوروبية "يوروفيجن" بامبي ثاغ، على أن تكون على الجانب الصحيح من التاريخ من خلال مقاطعة هذا الحدث المقرر إجراؤه في مايو المقبل في مالمو السويد، بسبب مشاركة إسرائيل فيه.

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وقال هؤلاء الفنانون في رسالة مشتركة "نطلب منك الانسحاب من يوروفيجن 2024 استجابةً لدعوة الفلسطينيين إلى مقاطعة المسابقة بسبب مشاركة إسرائيل".

وتابع الفنانون رسالتهم قائلين: "من خلال مشاركتك في يوروفيجن، ستكونين إلى جانب الظالم".

يجدر الإشارة إلى أن مشاركة إسرائيل في مسابقة يوروفيجن لاقت احتجاجات عدة هذه السنة بسبب الحرب في غزة التي دخلت شهرها السابع.

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وتركزت الانتقادات على الجهتين المنظمتين وهما الاتحاد الأوروبي للإذاعة والتلفزيون والتلفزيون السويدي العام "إس في تي".

2400 فنان وقعوا على عريضتين لطرد إسرائيل من مسابقة "يورو فيجين 2024

وكان أكثر من 1400 متخصص في صناعة الموسيقى الفنلندية و1000 فنان سويدي وقعوا على عريضتين لطرد إسرائيل من مسابقة "يورو فيجين 2024"، بسبب ارتكابها جرائم إبادة بحق شعبنا في قطاع غزة.

وأجمع الموقعون على أنه إذا لم يتم استبعاد إسرائيل من المنافسة، فإنهم يريدون من الإذاعة الفنلندية العامة "إيل" سحب مشاركتهم من المنافسة، موضحين أنه من غير المقبول لإسرائيل المشاركة في مسابقة الأغنية الأوروبية لتلميع صورتها.

واتهم الموسيقيون في عرضيتيهم "إيل" باتباع معايير مزدوجة، قائلين إن الإذاعة كانت من بين أوائل من طالبوا بمنع روسيا من المشاركة في مسابقة 2022، آملين منها الدفاع نفسه عن القيم.

وما زالت حرب الإبادة مستمرة بحق أهالي قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر الماضي، مخلفة الآلاف من الشهداء والجرحي والمفقودين في مناطق متفرقة من قطاع غزة شمالا وجنوبا.

مطالب إيرلندية قطاع غزة العدوان الإسرائيلى مسابقة يوروفيجن إسرائيل

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