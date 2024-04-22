الإثنين 22 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

عالم

في يوم الأرض العالمي.. الأرض والشجر والحجارة لم تسلم من حرب إسرائيل

غزة
غزة

يجتمع الملايين من الناس من كافة أرجاء العالم، في مثل هذا اليوم من كل عام 22 أبريل، المعروف بإسم يوم الأرض للاحتفال بالحركة البيئية.

ويهدف يوم الأرض إلى تسليط الضوء على أهمية حماية البيئة، وجعله وسيلة لإشراك الشعب بقضايا البيئة، ودفع تلك القضايا إلى الأجندة الوطنية.

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يأتي الاحتفال بيوم الأرض هذا العام، وهناك حرب إبادة شاملة من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي علي الأرض الفلسطينية سواء في قطاع غزة أو الضفة الغربية المحتلة وقراها.

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ما هو يوم الأرض العالمى وكيف يتم الاحتفال به؟

أبو لحية: إسرائيل تريد الاستيلاء على كافة أراضي الشعب الفلسطيني

في هذا السياق، قال الدكتور جهاد أبو لحية أستاذ القانون والنظم السياسية، في يوم الأرض العالمي لابد للعالم أجمع أن ينظر بقلوب مليئة بالرحمة والمصداقية اتجاه الأراضي الفلسطينية المحتلة، حيث يدفع شعبنا الفلسطيني ثمن باهض وذلك في سبيل حفاظه على أرضه التي يحتلها أبشع وأجرم احتلال على مر التاريخ.

وأضاف أبو لحية في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن إسرائيل تمارس منذ احتلالها الأراضي الفلسطينية جرائم متنوعة وذلك بهدف  الحصول على  أراضي الشعب الفلسطيني، حيث تتم مصادرة الأراضي من الشعب الفلسطيني تحت وطأة ألة القتل الاسرائيلية والاعتقال والإرهاب والتعذيب  الذي يتم ممارسته من قبل دولة الاحتلال الإسرائيلي على مرأى ومسمع من كل العالم.

وتابع أبو لحية "إن اراضينا المحتلة تمتزج في كل ثانية بدماء أبناء شعبنا الفلسطيني وذلك تأكيدًا من شعبنا الفلسطيني بتمسكه بأرضه رغم كل الظلم الذي يتعرض إليه نتيجة تمسكه وتشبثه بهذه الأراضي الطاهرة".

واختتم أبو لحية تصريحاته بسؤال قائلا "هنا لابد من سؤال الى كل من يحتفل بهذا اليوم العالمي، متى سوف يحتفل الشعب الفلسطيني في أراضيه المحررة من هذا الاحتلال ؟ ومتى سوف يقف المجتمع الدولي موقف المسؤول لمعاقبة اسرائيل على جرائمها ضد شعبنا الفلسطيني وضد مصادرة حقوقنا المشروعة بشكل إجرامي لا مثيل له ؟.

إسرائيل أزالت الكثير من الغابات الفلسطينية العريقة

يجدر الإشارة إلي أن إسرائيل أزالت الكثير من الغابات الفلسطينية العريقة، وأقامت مكان بعضها مستوطناتها، أو أنشأت عليها جدار الفصل العنصري، أو عملت منها نقاطًا أمنية، أو مناطق عسكرية مغلقة محظور على الفلسطينيين دخولها. 

وأشار تقرير سابق لجهاز الإحصاء المركزي الفلسطيني أن أكثر من ثلثي الغابات التي كانت تكسو معظم الأرض الفلسطينية أي ما نسبته 70.7% تضررت بفعل الإجراءات الإسرائيلية.

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