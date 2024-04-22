فلسطين تطالب جامعة الدول باجتماع طارئ بسبب حرب الإبادة

تقدمت فلسطين، اليوم الإثنين، بطلب عقد دورة غير عادية لمجلس الجامعة العربية على مستوى المندوبين الدائمين في أقرب وقت ممكن، وذلك في ضوء استمرار جريمة الإبادة الجماعية ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة وتصاعد العدوان الإسرائيلي وإرهاب المستوطنين في الضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس واستخدام الولايات المتحدة "الفيتو" في مجلس الأمن ضد حصول دولة فلسطين على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة.

جاء ذلك وفقًا لما أعلنه المندوب الدائم لدولة فلسطين لدى جامعة الدول العربية السفير مهند العكلوك اليوم، وفقًا لما نقلته وكالة "وفا" الفلسطينية.

وأضاف العكلوك أن المجلس سيستمع إلى إحاطة معمقة من المقررة الخاصة المعنية بحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة فرانشيسكا ألبانيز.

مسئولة أممية: غزة تشهد إبادة جماعية.. وإسرائيل تتعمد تجويع سكان القطاع

وسبق وقالت المقررة الأممية المعنية بالحق في الصحة، تلالينج موفوكينج، اليوم الإثنين، إن قطاع غزة يشهد إبادة جماعية بشكل لا لبس فيه.

وأوضحت المقررة الأممية، في مؤتمر صحفي حول الوضع الصحي بقطاع غزة، اليوم الإثنين، أن إسرائيل تعمل بشكل منهجي على تجويع سكان قطاع غزة، وحرمانهم من حقوقهم، وتفرض عليهم مجاعة.

وأعربت عن قلقها بشأن الأوبئة والأمراض التي تنتشر في القطاع وعدم القدرة على الوصول إلى المستلزمات الأساسية وخدمات الصحة النفسية، وهناك إصابات معقدة وإعاقات تنتج بفعل الأسلحة التي تستخدمها إسرائيل.

وأوضحت أن ما يتم إيصاله الآن من مساعدات ليس كافيًا، خاصة في ظل الإبادة التي تحصل، لافتة إلى أن هناك نقصًا في الاحتياجات الأساسية قبل أحداث السابع من أكتوبر الماضي.

وشددت المقررة الأممية على ضرورة وقف إطلاق النار في قطاع غزة، واحترام القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، والحق في الحصول على الرعاية الصحية.

وفي حصيلة غير نهائية، ارتفعت حصيلة الشهداء في قطاع غزة منذ بدء العدوان إلى 34151، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، والإصابات إلى 77084.