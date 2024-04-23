حملة على المخابز بالمحلة الكبرى لمتابعة تنفيذ قرار خفض سعر رغيف العيش

كلف العميد عمرو فكري، رئيس مركز ومدينة المحلة الكبري، إدارة تموين بندر المحلة، وإدارة تموين مركز المحلة الكبري، بتكثيف الحملات التموينية والتفتيشية على الأسواق، ومتابعة تنفيذ التوجيه الوزاري بخفض الأسعار، وذلك تحت إشراف الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية والدكتور مهندس أحمد عطا، نائب المحافظ، وبالتعاون مع مديرية التموين بالغربية.

حملة على المخابز

وأشار رئيس المدينة، إلى شن حملة على المخابز البلدية والسياحية والافرنجية؛ للتأكد الأسعار والأوزان ومطابقتها للأوزان المقررة طبقا للتوجيه الوزارى بخفض سعر رغيف الخبز.

وتنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية، وجه محافظ الغربية، الدكتور طارق رحمي، بشن حملات موسعة لمتابعة تنفيذ القرار، والذي يشمل إلزام جميع المخابز السياحية بإعلان تسعيرة الخبز- وزنًا وسعرًا- على لوحة فى مكان واضح بالمخبز أمام جمهور المواطنين.

وكانت وزراة التموين والتجارة الداخلية، قد ألزمت المخابز بأن يكون سعر رغيف الخبز السياحي وزن 80 جرامًا بـ150 قرشا ورغيف الخبز وزن 40 جرامًا بـ 75 قرشا ورغيف الخبز 25 جراما بـ50 قرشًا، كما تضمنت أيضا سعر الفينو بـ 100 قرش للرغيف وزن 25 جرامًا، وبسعر 150 قرشا لرغيف الفينو وزن 50 جرامًا.

وقد لاقى انخفاض أسعار الدقيق، وقرار خفض أسعار الخبز السياحي والفينو قبولا كبيرا لدى المواطنين بمحافظة الغربية، خاصة من محدودي الدخل.

كانت قد حررت حملة مديرية التموين بالغربية، 17 محضر مخالفات ضد أصحاب مخابز بلدية وسياحية، يتلاعبون في مواصفات الخبز، في مركز وبندر كفر الزيات، خلال 24 ساعة، تطبيقًا لتوجيهات الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، وفي إطار تشديد الرقابة على المخابز البلدية وحركة الدقيق المدعم، وذلك عقب جرد الرصيد الفعلي وشاشة الصرف.

واستهدفت الحملة التي أشرف عليها المهندس محمد أبوهاشم، وكيل وزارة التموين بالغربية، بالتعاون مع العميد عمرو فكري، رئيس مركز ومدينة المحلة الكبري، وحازم طه، مدير إدارة تموين المحلة الكبرى، التفتيش على المخابز فى مركز وبندر المحلة الكبري، وحررت 22 محضرًا لمخابز ارتكبت مخالفات التلاعب فى الموازين، وإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، وعدم نظافة أدوات العجين، وعدم حمل شهادات صحية، والغلق أثناء مواعيد العمل الرسمية وأُحيلوا جميعًا إلى النيابة.