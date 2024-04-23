الثلاثاء 23 أبريل 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

غرس 250 شجرة مثمرة وزينة في كفر الزيات بالغربية

زراعة أشجار
زراعة أشجار

أعلن عادل داود، رئيس مركز ومدينة كفر الزيات بمحافظة الغربية، أنه تم غرس 250 شجرة مثمرة وزينة في عدد من قرى المركز بجانب المدينة، استمرارًا لحملات التجميل والتشجير، والنهوض بـالشكل الجمالي لقرى المركز والمدينة.

التوسع في المساحات الخضراء

وقال "داود" إن هذه الأعمال تأتى ضمن جهود الدولة للتوسع في المساحات الخضراء بالتزامن مع المتغيرات المناخية، وذلك تنفيذًا للمبادرة الرئاسية لزراعة 100 مليون شجرة، في جميع أنحاء الجمهورية مضاعفة لزيادة نصيب الفرد من المساحات الخضراء.

وأضاف أنه جرى اختيار أنواع الأشجار بعناية لتكون مناسبة للمنطقة وتتحمل ظروف البيئة المحيطة، بهدف ضمان استمرارية النباتات وتوفير غطاء نباتي متنوع يسهم في تحسين البيئة، وتوفير بيئة صحية مريحة لسكان المركز والمدينة.

مركز ومدينة كفر الزيات ضمن جهود الدولة للتوسع في المساحات الخضراء لمبادرة الرئاسية لزراعة 100 مليون شجرة لزيادة نصيب الفرد من المساحات الخضراء ضمان استمرارية النباتات توفير غطاء نباتي متنوع يسهم في تحسين البيئة المبادرة الرئاسية تهدف إلى مضاعفة نصيب الفرد تحسين الصحة العامة للمواطنين

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