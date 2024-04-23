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اقتصاد

الحديد والأسمنت.. أسعار مواد البناء اليوم الثلاثاء 23-4-2024

مواد البناء
مواد البناء

يحرص آلاف المستثمرين والمقاولين معرفة أسعار مواد البناء اليوم الثلاثاء 23/ 4/ 2024 عبر جوجل، حيث شهدت أسعار الحديد والأسمنت اليوم وجود حالةً من الاستقرار بأرض المصنع، واستقر سعر طن حديد عز عند مبلغ 46 ألف جنيه، في حين أن وصل سعر طن الأسمنت المسلح عند قيمة 2080 جنيهًا.

الحديد والأسمنت.. أسعار مواد البناء اليوم الثلاثاء  23/ 4/ 2024

وتوفر «الدستور» في هذا التقرير أسعار الحديد والأسمنت اليوم الثلاثاء 23 أبريل 2024.

أسعار مواد البناء اليوم

سعر الحديد اليوم

وصل سعر طن حديد الكومي اليوم إلى 42000 جنيها.

بلغ سعر طن حديد المراكبي نحو 43000 جنيها.

وصل سعر طن حديد عطية اليوم الثلاثاء إلى 42500 جنيه.

سعر حديد عز

سجل سعر طن حديد عز 46000 جنيها.

أما عن سعر طن حديد سرحان اليوم فبلغ نحو 42000 جنيها.

في حين سجل سعر طن حديد بشاي اليوم الثلاثاء نحو 45000 جنيها.

وصل سعر طن حديد المعادي إلى 42000 جنيها.

سجل سعر طن حديد مصر ستيل اليوم نحو 42000 جنيها.

أما عن سعر طن حديد العشري اليوم الثلاثاء فقد استقر عند 41000 جنيها.

وسعر طن حديد المصريين سجل نحو 45000 جنيها.

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سعر الاسمنت اليوم

استقر سعر أسمنت المسلح اليوم الثلاثاء عند مستوى 2080 جنيهًا.

في حين بلغ سعر أسمنت النصر مستوى مبلغ 2030 جنيهًا للطن.

وصل سعر أسمنت وادي النيل اليوم الثلاثاء إلى 1950 جنيهًا في الطن.

كما بلغ سعر أسمنت حلوان نحو قيمة 2080 جنيهًا في الطن.

أما عن أسعار الأسمنت المخلوط اليوم الثلاثاء فتتراوح من مبلغ 1300 إلى 1440 جنيهًا.

بينما سجلت أسعار الأسمنت المقاوم ما بين 1990 و2220 جنيهًا.

كما تراوحت أسعار الأسمنت الأبيض اليوم الثلاثاء ما بين 3820 و3920 جنيهًا.

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