رئيس الطائفة الإنجيلية يهنئ الرئيس السيسى والشعب المصرى بذكرى تحرير سيناء
بعث الدكتور القس أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، برقية تهنئة للرئيس عبدالفتاح السيسي والشعب المصري، بمناسبة الاحتفال بذكرى تحرير سيناء.
وجاء في برقية التهنئة: "باسمي وبالإنابة عن أعضاء المجلس الإنجيلي العام، ورؤساء المذاهب الإنجيلية بمصر، وأعضاء هيئة الأوقاف الإنجيلية، يسعدني أن أبعث لفخامتكم والشعب المصري العظيم بخالص التهنئة بالذكرى العظيمة لتحرير سيناء، الأرض الغالية على المصريين، والتي شهدت بطولات جنودنا البواسل من شهداء القوات المسلحة المصرية، لتحرير أرض الوطن العزيز على قلوبنا جميعًا".
كما أرسل أيضًا برقية تهنئة مماثلة للفريق أول محمد زكي، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي.
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