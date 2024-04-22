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الكنيسة الكاثوليكية تحتفل بذكرى الطوباوي لوكا باسي الكاهن والمؤسس

الكنيسة القبطية الكاثوليكية
الكنيسة القبطية الكاثوليكية

تحتفل الكنيسة القبطية الكاثوليكية، بذكرى الطوباوي لوكا باسي الكاهن والمؤسس، وبهذه المناسبة طرح الأب وليم عبد المسيح سعيد الفرنسيسكاني، نشرة تعريفية قال خلالها، ولد لوكا باسي في برغامو في 22 يناير 1789، وهو أكبر إخوته الأحد عشر، وهو ابن الكونت إنريكو باسي والنبيلة الفينيسية كاترينا كورنر.

أمه ربته على الفضائل المسيحية

 وتابع كانت سلالة باسي دي بريبوسولو تفتخر بنسبها الذي يعود تاريخه إلى ما قبل عام 1000، قامت أمه بتربيته على الفضائل المسيحية، بينما كان والده معلمه في دراسته المدرسية وإعداده لسرّي الاعتراف والمناولة الاحتفالية الأولى. وفي عام 1797، أصبحت برغامو أيضًا جزءًا من جمهورية سيسالبين التي كان لها دستور على غرار الدستور الفرنسي. في زوبعة الأخبار المقلقة القادمة من وراء جبال الألب، قرر الكونت إنريكو باسي نقل عائلته مع جميع خدمهم من سيتا ألتا إلى الفيلا التي كان يملكها والتي كانت تسمى "باسا.

وأضاف الأب وليم عبد المسيح سعيد الفرنسيسكاني، عاش الزوجان باسي الإيمان المسيحي بقناعة تامة قد تميّزا بتقواهما وتكريسهما للسيدة العذراء، ونقلوها إلى أبنائهما الذين أصبح ثلاثة منهم - لوكا وماركو وجوزيبي - كهنة. كان أحد إخوة الكونت، المونسنيور ماركو سيليو باسي، رئيس شمامسة الكاتدرائية ورئيس الكلية الرسولية والنائب العام، وهو رجل مثقف ومتحمس، إلى جانب والديه، شخصية مؤثرة في دعوتهم.

 تكريس الكهنة للتبشير بالرسالات الشعبية والصوم الكبير والتمارين الروحية

منذ أن كانا إكليريكيين، كان السليلان الشابان لوكا وماركو يصطحبهما عمهما دون ماركو سيليو إلى منزل الكاهن جوزيبي بيناغليو، حيث كانت تجتمع مجموعة من الكهنة، الأعضاء الأوائل في الكلية الرسولية، رجال ذوو مكانة ثقافية كبيرة وروحانية شديدة، يتبادلون الأفكار حول المواضيع اللاهوتية والأخلاقية، كرس هؤلاء الكهنة، بإيعاز من شخصيات موثوقة وبموافقة الأسقف دولفين، أنفسهم للتبشير بالرسالات الشعبية والصوم الكبير والتمارين الروحية.

ومن خلال التردد على مثل هذه الخلوة، اكتسب المراهقان أسلوباً في دراسة المواضيع التي نوقشت، أكثر مما كانا يدرسانها في المدرسة. في مارس 1813، نال الأب لوكا الرسامة الكهنوتية من الأسقف جيامباولو دولفين.

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