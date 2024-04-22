الإثنين 22 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

سينما المكفوفين.. شراكة بين مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير والتضامن الاجتماعي

صورة من الحدث
صورة من الحدث

يقيم مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير ضمن فعالياته في دورته العاشرة في الفترة من 25 إلى 30 إبريل 2024 برنامج "سينما المكفوفين"، حيث حرص مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير على إقامة فعاليات فنية أساسية وموازية تخدم المجتمع المدني باالسكندرية، بالشراكة مع وزارة التضامن الإجتماعي.

وأكد المخرج محمد محمود رئيس المهرجان حرصه الدائم في تقديم الجديد والمميز للتواصل دائمًا مع المجتمع المدني من خلال الفعاليات والورش الفنية التي تقام جميعها بالمجان لأبناء مدينة الإسكندرية.

وتعد الشراكة مع وزارة التضامن الإجتماعي في هذه الدورة خطوه إيجابية تتيح لنا الفرصة فى تقديم المزيد من الفرص لذوى الهمم من فعاليات موازية، كونهم جزءًا لا يتجزأ من مجتمعنا ولهم الحق في جميع المزايا التى يتمتع بها اى مواطن، وهو ما حرصت عليه جمعية دائرة الفن غير الهادفة للربح والتي من أولوياتها تقديم جميع الفعاليات الفنية التي تخدم المجتمع المدني.

وأضاف الممثل محمد جلال منسق عام المهرجان ومؤسس برنامج (سينما المكفوفين) أن البرنامج يعد خطوة أولى ضمن عدد من الفعاليات والورش الفنية الموجهة لذوي الهمم بالتعاون والشراكة مع وزارة التضامن اإلجتماعي، بناءً على توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بدمج إخوتنا من ذوي الهمم فى جميع المجالات ولاسيما الفنية، وتلبية لهذا النداء سوف نبذل قصارى جهدنا إنجاح الفكرة، وقد أبدت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الإجتماعي إعجابها الشديد بالفكرة، ويعد مهرجان الإسكندرية الدولي للفيلم القصير هو صاحب السبق فى تنفيذ هذا البرنامج بمصر.

وقال المنتج السينمائي الدكتور محمد العدل رئيس شرف المهرجان، إن لقاء الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن االإجتماعي كان مثمرًا إلى حد كبير وأن لديها رؤية واضحة وتتمتع بخلفية ثقافية وفنية كبيرة وتدرك أهمية تلك الفعاليات التى تخدم المجتمع.

وأضاف "العدل" أن مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير لديه رؤية وخطة للتطوير منذ بداياته وأن فريق عمل المهرجان يتكاتف دائما من أجل إخراج دوراته بشكل يليق بمكانة مصر وتاريخها الثقافي والفني والسينمائي.

مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير

وتعد سينما المكفوفين هي التجربة هى الأولى من نوعها بمصر من خلال مهرجان الإسكندرية الدولي للفيلم القصير، وفيها يتم عرض عدد من الأفلام القصيرة لجمهور المكفوفين بواسطة شرح الصورة السينمائية، ويدير العرض الإعلامية المغربية هناء العايدي، وتقام العرض بسينما مترو تحت رعاية وزارة التضامن الاجتماعي.

وتتكون إدارة مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير من محمد محمود رئيسًا، وموني محمود للإدارة الفنية، ومحمد سعدون مديرًا، وهو احتفالية سينمائية تقام كل عام، أسسته وتنظمه جمعية دائرة الفن، ويهدف لنشر ثقافة الفيلم القصير، وتبادل الثقافات العربية الدولية، برعاية وزارة الثقافة، وزارة التضامن الإجتماعي، الهيئة العامة لتنشيط السياحة، ريد ستار، الدكتور يوسف العميري وخليجيون في حب مصر، مؤسسة دروسوس، مؤسسة اكت، أفلام مصر العالمية محافظة الإسكندرية، ونقابة المهن السينمائية.

97963208-8983-480C-84D5-F2E792E8AE1C
97963208-8983-480C-84D5-F2E792E8AE1C
مهرجان الإسكندرية مهرجان اإلسكندرية للفيلم الإسكندرية للفيلم القصير وزارة التضامن اإلجتماعي سينما المكفوفين الدكتورة نيفين القباج مهرجان الإسكندرية الدولي وزارة الثقافة ونقابة المهن السينمائية

مواد متعلقة

محافظ الإسكندرية: تواجد ميداني لجميع الأجهزة التنفيذية للتعامل مع تداعيات الطقس

حملات لإزالة التعديات على شبكة مياه الشرب بالإسكندرية

تراث الإسكندرية: إيقاف أعمال ترميم سقف مسجد أبى العباس

الأكثر قراءة

اللحوم بأسعار مخفضة.. تفاصيل "صفقة الموسم" من "التموين" استعدادًا لعيد الأضحى

قرار من المحكمة بشأن طعن المتهمين فى "قتل الإعلامية شيماء جمال"

قرار وزير التموين بشأن بيع الخبز السياحي الحر والفينو (انفراد)

ماذا تعرف عن دريمز الغانى منافس الزمالك فى نصف نهائى كأس الكونفيدرالية؟

اغتصب رضيعة عمرها 10 شهور.. اعترافات مرعبة لـ"ذئب مدينة نصر": حركت شهوتي (صور)

قرار عاجل من المحكمة بحق طبيب وكر الاجهاض في الجيزة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جمال-أسعد

المؤسسات الدينية والاكتشافات العلمية

د هند جاد

معركة.. قناعات تزرع..

أحمد الصغير

قميص غزة (2)| كتاب الحقائق الصادمة.. الذين أجرموا فى حق فلسطين باسم المقاومة

سارة الشلقاني

فشل إسرائيلى كامل

محمود خليل

«النبى» فى قلب المحنة

ماجد حبته

حقوق الإنسان الفلسطينى!

حسين دعسة

حماس باقية فى قطر.. وجولة وساطة لهدنة نهائية

لواء.حمدى البطران

الأقباط.. والحملة الفرنسية

صور

حضور كبير فى اليوم الثانى لملتقى القاهرة الأدبى

توقيع ومناقشة كتاب "خلف خطوط الذاكرة" لـ خالد منتصر

برعاية "الدستور".. انطلاق الدورة السادسة من ملتقى القاهرة الأدبي بقبة الغوري

محطة تل أبيب

المزيد

وسط تحذيرات مشددة.. مستعمرون يقتحمون المسجد الأقصى بحماية الاحتلال لتقديم قربان عيد الفصح

فشل دائم.. عنف المستوطنين يضع جيش الاحتلال فى "ورطة كبرى"

خوفًا من قطع المساعدات.. تحركات إسرائيلية ضد العقوبات الأمريكية على جيش الاحتلال