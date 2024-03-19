حملات لإزالة التعديات على شبكة مياه الشرب بالإسكندرية

شنت إدارة المتابعة الميدانية التابعة للإدارة العامة للمراجعة الداخلية والتفتيش بشركة مياه الشرب بالإسكندرية، عدة حملات لإزالة التعديات على شبكة مياه الشرب على مستوى المحافظة.

يأتي ذلك إيمانًا بالدور الذى تقوم به شركة مياه الإسكندرية؛ لتحسين ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين، والحفاظ على موارد الدولة، وتطبيقا لمبدأ العدالة فى حصول المشتركين على كافة الخدمات بصورة قانونية.

وجرى خلال الحملات قطع المياه ورفع التوصيلات الغير قانونية (الخلسة) عن العقارات السكنية والأنشطة التجارية المخالفة وغير المتعاقدة والمغاسل بمناطق عزب بالمنتزة ثالث وحوض عشرة والروضة وسركيس زالستين التابعة لفرع المندرة.

كما تم تحصيل مستحقات الشركة للعقارات المتعاقدة والاستماع لشكاوى المواطنين والعمل على حلها فورا، وذلك بالتعاون مع الإدارات الهندسية والفروع التجارية للحضور للتعاقد بعد تقديم كافة التسهيلات لهم لتقنين أوضاعهم، وتحصيل مستحقات الشركة.