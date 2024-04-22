الإثنين 22 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

أيام زمان

شعرها تحول لثعابين ومن ينظر لها تصيبه اللعنة.. ما حكاية أسطورة الميدوزا؟

أسطورة الميدوزا
أسطورة الميدوزا

الميدوزا Medusa تعني الحارسة أو الحامية، ولها لقب أخر gorgo أي المرعبة أو المخيفة، وهي أسطورة قديمة ترويها الميثولوجيا الأغريقية، عن فتاة جميلة تحولت إلى لعنة مُخيفة لكل من يراها، فم حكايتها؟

كانت فتاه تخدم في معبد المعبودة أثينا وادعت إنها أجمل من أثينا وهي المعروفة بجمالها وشخصيتها القوية؛ فغضبت أثينا وصبت عليها اللعنات.

 وهناك رواية أخرى وهي أنها أقامت علاقة آثمة مع المعبود بوسيدون في المعبد فلعنتها أثينا وحولتها لمسخ دميم بشعر ثعباني بشع ولتكتمل المأساة كان كل من تنظر إليه يتحول لحجارة.

كيف تم القضاء على الميدوزا؟

ووفقًا لـ المتحف اليوناني الروماني،  أصبحت الميدوزا لعنة لذا كان هناك ضرورة للتخلص منها ووقع الاختيار على البطل برسيوس للقيام بالمهمة فارتدى حذاء هيرمس الطائر والخوذة التي تخفي صاحبها ودرع عاكس ومعه السيف القوي الذي يقتل بضربة واحدة.

وبالفعل قضى البطل على أسطورة الميدوزا وبعد مقتلها ولد من دمائها الحصان المجنح بيجاسوس إبن بوسيدون معبود البحر والزلازل والخيول، لتتحول بعدها لرمز للحماية عبر العصور حتى إن بعض الأباطرة ارتدوا تميمة بصورة الميدوزا أثناء الحروب للانتصار على الأعداء.

اكتشاف لوحة الميدوزا
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اكتشاف لوحة الميدوزا

اكتشف مركز الدراسات السكندرية لوحة الميدوزا 1994 في منزل بمحطة الرمل وكانت اللوحة موجودة ضمن حجرة الطعام triclinuim والتي زينت أرضيتها بالفسيفساء على شكل حرفي ال U+T كما هو متبع في أرضيات تلك الحجرات.

وتعبر اللوحة عن أسطورة الميدوزا، واللوحة جاءت مربعة واللوحة المركزية بها شكل الميدوزا يحيط بها زخرفة قشور السمك الملونة وباقي الزخارف هندسية باللونين الأبيض والأسود وأثناء تطوير المتحف كانت محفوظة في متحف الإسكندرية القومي والإطار رمم  بمعامل الترميم في منطقة طابية النحاسين الآثرية حتى تم إعادة افتتاح المتحف لتعرض كاملة في قاعة الحياة اليومية الرومانية بالمتحف اليوناني الروماني.

مواعيد زيارة المتحف اليوناني الروماني

يستقبل المتحف اليوناني الروماني الزيارات طوال أيام الأسبوع بما في ذلك الأعياد والعطلات الرسمية، حيث أعلن المتحف اليوناني الروماني أن مواعيد العمل الرسمية كل يوم من الساعة 9:00 صباحًا وحتى الساعة 5:00 مساءً، علمًا بأن شباك بيع تذاكر الدخول سوف يغلق أبوابه كل يوم في تمام الساعة 4:30 مساءً.

أسعار تذاكر دخول المتحف اليوناني الروماني

للمصريين والعرب:

الزائر: 40 جنيه مصري

الطالب: 20 جنيه مصري

للأجانب:

الزائر: 300 جنيه مصري 

الطالب: 150 جنيه مصري

يشار إلى أن المتحف اليوناني يطبق الدفع باستخدام البطاقات الإلكترونية.

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