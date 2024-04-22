الأربعاء.. عرض فيلم المحارب أحمد بدوي بمركز الثقافة السينمائية في ذكرى تحرير سيناء

ينظم مركز الثقافة السينمائية التابع لـ المركز القومى للسينما برئاسة مدير التصوير الدكتور حسين بكر، أمسية سينمائية الأربعاء الموافق ٢٤ أبريل، في تمام الساعة 7 مساءً.

ويعرض خلال الأمسية، فيلم "المحارب أحمد بدوي" للمخرج عاطف شكري من إنتاج المركز القومي للسينما، وذلك بمناسبة ذكري تحرير سيناء.

ندوة لمناقشة فيلم "المحارب أحمد بدوي"

وعقب عرض الفيلم، تقام ندوة لمناقشة الجمهور من خلال مشاهدتهم للفيلم وذلك مع صناع العمل وأحد أبطال أكتوبر وما فعلوه من بطولات أثناء الحرب، وتدير النقاش الكاتبة أمل عبد المجيد مدير عام مركز الثقافة السينمائية.

ويعد فيلم "المحارب" هو فيلم تسجيلي ينتمي إلى نوعية أفلام السيرة الذاتية ويتناول الفيلم قصة بطولة الفريق أحمد بدوي أحد رموز حرب أكتوبر المجيدة.

وتشرف على الفعاليات الكاتبة أمل عبد المجيد مدير عام مركز الثقافة السينمائية، وتقام الفعاليات في تمام السابعة مساء بمقر مركز الثقافة السينمائية، وسط حضور عدد من المثقفين والنقاد ومحبي السينما.

بدء تصوير الفيلم الوثائقي أبطال من دهب (أكتوبر 73)

وكان المركز القومي للسينما برئاسة الدكتور حسين بكر، قد أعلن عن البدء في تصوير الفيلم الوثائقي أبطال من دهب (أكتوبر 73) للمخرج شريف جابر سالم.

وأوضح مخرج الفيلم انه سعيد بالتعاون مع المركز القومي للسينما في انتاج ملحمة جديدة من ملاحم انتصارات أكتوبر.

وتكشف أحداث الفيلم عن أسرار ومعلومات تخص الحرب الكيميائية، والأدوار التي قام بها رجال من دهب وهم أبطال الفيلم، والذين تحدثوا عن ذكرياتهم وبطولاتهم اثناء حرب اكتوبر، والادوار الهامة التي قاموا بها في ظل القيادة العليا للقوات المسلحة في ذاك الوقت.

وقد قامت الدكتورة قدرية سعيد باعداد المادة العلمية للفيلم، كما يشارك بالفيلم كلًا من مدير التصوير "مينا منيس"، مهندس الصوت "اسلام عبد السلام"، مهندس الديكور "اشرف فاضل"، مدير الانتاج "د/ جيهان ابراهيم"، القائم بتسيير اعمال الادارة العامه الانتاج المخرجه / رانية محمود.