الخميس 25 يناير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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تحقيقات ومتابعات

المشير أحمد بدوي شخصية جناح وزارة الدفاع بمعرض الكتاب

معرض الكتاب
معرض الكتاب

استقبل جناح وزارة الدفاع بمعرض القاهرة الدولي في دورته الـ55، الزوار في الساعات الأولى من افتتاح المعرض، اليوم الخميس.

وتفقد عدد كبير من زوار المعرض، جناح "الدفاع"، وحرصوا على التقاط الصور التذكارية داخله وسط استقبال وحفاوة كبيرة من قبل الضباط المشاركين في الجناح.

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وتكريما للمشير أحمد بدوي حرصت وزارة الدفاع على إطلاقه كشخصية للجناح للعام الحالي.


تقلد المشير أحمد بدوي سيد أحمد منصب وزير الدفاع والقائد العام للقوات المسلحة وكان من قادة حرب أكتوبر المجيدة وهو وُلد في الإسكندرية في 3 أبريل 1927 وتخرج من الكلية الحربية في عام 1948 (دفعة 48)، وشارك في حرب 1948 في المجدل ورفح وغزة والعسلوج، بعد الحرب، عين مدرسًا في الكلية الحربية، ثم أصبح مساعدًا لكبير معلمي الكلية في عام 1958.

أهم المناصب


- في 13 ديسمبر 1973، رقي إلى رتبة اللواء وعين قائدًا للجيش الثالث الميداني.
- في 20 فبراير 1974، كرمه الرئيس الراحل محمد أنور السادات بنجمة الشرف العسكرية.
- في 25 يونيو 1978، عُين رئيسًا لهيئة تدريب القوات المسلحة، ورئيسًا لأركان حرب القوات المسلحة في 4 أكتوبر 1978.
- رقي لرتبة الفريق في 26 مايو 1979، وعُين وزيرًا للدفاع وقائدًا عامًا للقوات المسلحة في 14 مايو 1980.

وتوفي في 2 مارس 1981، إثر حادث تحطم طائرة عمودية في منطقة سيوة تم ترقيته بقرار من الرئيس السادات إلى رتبة المشير، وتم اعتباره ورفاقه الذين فارقوا الحياة في نفس الحادث شهداء الوطن.


وتقام الدورة الخامسة والخمسون من معرض القاهرة الدولي للكتاب في الفترة من 24 يناير إلى 6 فبراير 2024، بمشاركة أكثر من 1200 دار نشر من مصر والدول العربية والأجنبية. 
وقد اختيرت مملكة النرويج ضيف شرف الدورة، وشخصية المعرض هي سليم حسن، أحد رواد علم المصريات، وشخصية معرض الطفل هي يعقوب الشاروني، كاتب وصحفي مصري من رواد أدب الأطفال في مصر والعالم العربي.

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