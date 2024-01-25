جناح الشرطة فى معرض الكتاب يحتفل بعيده الـ72 بإصدارات تاريخية

شهد جناح الشرطة في معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الخامسة والخمسين، إقبالًا كبيرًا من المواطنين، حيث تجلى هذا الاهتمام عبر التقاط الصور التذكارية بجوار المعروضات والجناح، بالإضافة إلى التقاط الصور مع الضباط المشاركين في المعرض لهذا العام.

وضم الجناح مجموعة من الكتب الشرطية، بما في ذلك الكتب التاريخية مثل "الكتاب الذهبي" الذي كان يُدرس في مدرسة البوليس الملكية بين عامي 1896 و1946، بالإضافة إلى الكتب باللغات الأجنبية وكتاب "تاريخ الشرطة المصرية" الذي يتناول الوثائق التاريخية.

وتشمل الإصدارات بعض الوثائق والأوامر العسكرية الخاصة بوزارة الداخلية، منها أمر إنشاء أكاديمية وكلية الشرطة لأبناء الدول الإفريقية في عام 1964.

إصدارات الشرطة في معرض الكتاب

وبمناسبة الذكرى الـ72 لعيد الشرطة، تم تتويج الإصدارات بكتب تتحدث عن الحدث والملحمة الوطنية في 25 يناير 1952، وقد أطلق الجناح أيضًا الأغاني الوطنية ومقاطع الفيديو التعريفية بدور الشرطة على مدار التاريخ.

وفيما يتعلق بالإصدارات الحديثة، قام جناح الشرطة بعرض إصدارات الأمن القومي ومكافحة الإرهاب، بالإضافة إلى الدراسات الشرطية المتخصصة ومناهج كلية الشرطة وكليات التدريب والتنمية وحقوق الإنسان.

وقدَّم الجناح شاشة تعمل بتقنية "التاتش" كدليل للخدمات الشرطية للمواطنين، حيث يتم تقديم معلومات بارزة حول قطاعات مثل الأحوال المدنية وحقوق الإنسان وإدارة المرور ومكافحة جرائم المخدرات والحماية المدنية وغيرها.

افتتاح معرض الكتاب

وشهدت بوابات معرض القاهرة الدولي للكتاب، المُقام بمركز مصر للمعارض والمؤتمرات الدولية، إقبالًا كثيفًا من قِبل المواطنين في الدقائق الأولى من فتح أبوابه لاستقبال الجمهور في يومه الأول اليوم الخميس، بعد افتتاحه الرسمي أمس الأربعاء.

وتوافد مئات المواطنين من مختلف الفئات والأعمار على معرض القاهرة الدولي للكتاب قبل فتح أبواب المعرض، واصطفوا في طابور واحد في انتظار موعد الدخول، وبمجرد فتح الأبواب بدأوا في الدخول تدريجيًا بشكل منظم لتفادي الزحام والتكدس.

وتشهد الدورة الـ55 مشاركة 70 دولة من مختلف دول العالم، وتُقام على مساحة 80 ألف متر مربع، بإجمالي مساحة تضم (5) صالات للعرض، ويبلغ عدد الناشرين والجهات الرسمية المصرية والعربية والأجنبية المشاركة 1200 دار نشر، كما يبلغ عدد العارضين 5250 عارضًا هذا العام.

وجرى اختيار العالم الأثري الكبير سليم حسن، عميد الأثريين المصريين، ليكون شخصية هذا العام للمعرض، فيما تحل مملكة النرويج كضيف شرف المعرض، وتم اختيار يعقوب الشاروني، الكاتب والصحفي المصري وأحد رواد أدب الأطفال في مصر والعالم العربي، شخصية معرض الطفل.

معرض الكتاب

معرض الكتاب

معرض الكتاب