الأحد 21 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الثقافة

غدا.. تفاصيل الاحتفال السنوي بافتتاح متحف إيمحتب

متحف إيمحتب
متحف إيمحتب

يحتفل متحف إيمحتب بسقارة بالعيد السنوي رقم 18، وأيضا باليوم العالمي للتراث، في فعالية ثقافية للمتحف بعنوان "المتحف تراث وهوية" وذلك غدا الإثنين 22 أبريل 2024، بمتحف إيمحتب.

الاحتفال السنوي بافتتاح متحف إيمحتب

و تهدف الاحتفالية إلى إحياء ذكرى افتتاح المتحف عام 2006 ، وأيضاً إلقاء الضوء على الدور المؤسسي والمجتمعي في إحياء التراث اللامادي المتجسد على نقوش مقابر سقارة.

 برنامج الاحتفالية

- استقبال ضيوف الاحتفالية من الساعة 10 صباحا
- عرض مادة فيلمية عن سقارة في قاعة التهيئة المرئية بالمتحف.
- شرح المعرض المؤقت للصور الفوتوغرافية التي تجسد التراث اللامادي في مناظر مقابر سقارة بواسطة أطفال مرتدين الزي المصري القديم.

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- جولة في معرض الحرف التراثية الذي يقام في الساحة الخارجية للمتحف، ويقدمه بعض الحرفيين من منطقة سقارة مثل صناعة الحلي المعدنية - صناعة السلال من نبات الحلفا - صناعة السجاد اليدوي- صناعة النماذج الأثرية. 
- جولة في معرض نماذج الآلات الموسيقية المصرية القديمة. 
- جولة شرح مجانية لزوار المتحف بواسطة أمناء المتحف وبعض المتطوعين. 

ومن المقرر أن تبدأ الاحتفالية من الساعة 10 ص حتى 4 م، ويشار إلى أن الدخول المجاني فقط لطلبة أقسام الآثار، والتاريخ، والإرشاد السياحي، والحضارة وطلبة فنون جميلة.  

عن متحف إيمحتب

وكان أحمد عيسي وزير السياحة والآثار، قد افتتح متحف إيمحتب بمنطقة سقارة الأثرية بعد الانتهاء من مشروع ترميمه وإعادة تأهيله، العام الماضي، بحضور الدكتور مصطفي وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار.

 قصة أقدم البنائين في مصر 

ويحكي المتحف قصة أقدم البنائين في مصر وهو المهندس "إيمحتب" الذي قام ببناء هرم زوسر المدرج، أول بناء يتمّ إنشائه من الحجر في التاريخ، وقصة المصري القديم الذي بدأ بتقطيع الحجر وتشييد أعظم الآثار.

كما يشار إلى أن موقع المتحف بمنطقة آثار سقارة، يضيف إلى أهميته الكبيرة لكونها أحد المواقع الأثرية المسجلة على قائمة التراث العالمي لليونسكو والتي يحرص السائحين على زيارتها. 

ويركز سيناريو العرض للمتحف على 3 موضوعات هي تسليط الضوء على الطرز المعمارية والفنية بسقارة، وتطور أساليب الدفن ومقتنياتها خلال العصور المصرية القديمة وعن المهندس إيمحتب، وقد تم إضافة 6 فتارين للعرض المؤقت بها حوالي 70 قطعة أثرية من أهم القطع التي اكتشفتها البعثة الأثرية المصرية برئاسة الدكتور مصطفي وزيري، بمنطقة سقارة.

متحف ايمحتب بسقارة المتحف تراث سقارة باليوم العالمي للتراث الاثار التاريخ

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