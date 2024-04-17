الأربعاء 17 أبريل 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الثقافة

"الرحلة".. افتتاح معرض فنى للتشكيلية ريهام العدل بقصر تاريخى بهولندا

افتتاح معرض فني
افتتاح معرض فني للتشكيلية ريهام العدل بقصر تاريخي بهولندا

افتتحت الفنانة التشكيلية ريهام العدل معرضها الفردي الأول بـهولندا الذي حمل عنوان "الرحلة"، بحضور أكثر من 200 شخصية تنوعت بين دبلوماسيين ورواد الفن ورجال الأعمال وجامعي الأعمال الفنية والشخصيات العامة وأمناء معارض وعشاق الفنون، من 7 دول عربية وأوروبية، من مصر والسعودية والإمارات وإسبانيا وألمانيا ورومانيا وأمريكا.

تفاصيل افتتاح المعرض الفني "الرحلة" لـ ريهام العدل

وتحول الافتتاح إلى احتفالية بأول فنانة تشكيلية مصرية وعربية يقام لها معرض بقصر PARC Broekhuizen التاريخي ببليرسوم في هولندا، وذلك في إطار البرنامج الثقافي لـ "Art at the PARC". 

ومن بين الشخصيات التي شاركت في افتتاح المعرض كل من السفير حاتم عبدالقادر، سفير جمهورية مصر العربية لدى مملكة هولندا، والأميرة نورة بنت فيصل بن سعود بن محمد آل سعود المؤسس الرائد لإحدى دور الأزياء العالمية والسفيرة الثقافية لدى المملكة العربية السعودية، والفنانة التشكيلية العالمية بريت بطرس غالي واحدة من أهم الفنانين النرويجيين في القرن وأيقونة الفن التجريدي العالمية، والفنان رمزي العدل، وإيمي موافي، والسيد يزيد الدحلان نائب سفير المملكة العربية السعودية. 

وقالت الفنانة التشكيلية ريهام العدل، في بيان لها، أشعر بحالة من السعادة بسبب المشاعر التي غمرتني والدعم المعنوي من عائلتي وأصدقائي الذين جاءوا من القاهرة والمملكة العربية السعودية وبرشلونة وبرلين وبوخارست وسان دييجو وواشنطن ونيويورك ودبي وإسبانيا، ليشاركوني إطلاق معرضي الفردي الأول خارج مصر، والذي يقام تحت اسم "رحلة" في قصر Parc Broekhuizen  التاريخي، فهو شرف كبير لي كفنانة تشكيلية أن تبدأ رحلتي الفردية من هذا المكان.

وأضافت: فمنذ اللحظة الأولى التي يَعبر فيها الشخص بوابات هذا القصر التاريخي، لا يسعه سوى الشعور بالرهبة والجمال المحيط به من كل جانب بسبب الهندسة المعمارية الإبداعية، والتي يعود تاريخها إلى القرن الخامس عشر ميلادي.

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ما حكاية معرض “الرحلة” الفني؟

ووجهت ريهام العدل الشكر في كلمتها للحضور، وشاركت معهم قصة معرضها "الرحلة" لتشير إلى أنها تقدم من خلال المعرض رحلة حياتها الشخصية، والتي تغيرت بشكل كامل منذ 5 سنوات عندما قررت اتخاذ خطوة جريئة بترك عملها، الذي استمر لأكثر من 18 عامًا في مجال الاتصالات، لتعيد تقديم نفسها كرسامة تجريدية وأقامت عددًا من المعارض الفردية في مصر، كما فازت بالجائزة الأولى في البينالي الدولي للفنون المعاصرة V Biennale Della Versilia وهو معرض فني دولي مرموق يقام في فلورنسا بإيطاليا كل عامين.

ويستمر معرض "الرحلة" حتى يوم 25 مايو المقبل، ويضم 30 لوحة عملت عليها ريهام العدل على مدار عام ونصف العام ما بين القاهرة وأمستردام، ويعد المعرض الفردي الأول لريهام خارج مصر، بينما قدمت معرضين فرديين بمصر وهما "Fiesta" في أكتوبر2020، ومعرض "Moving Forward" في يناير 2022.

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