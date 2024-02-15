"مراحل القضية".. عمل فني يجسد صمود فلسطين في معرض بمكتبة الإسكندرية

تضامن المصريون مع أشقائهم في قطاع غزة، بشتي أنواع الدعم والمساندة والتمسكبالقضية الفلسطينية، تجسد في صورًا عديدة من المساعدات الإنسانية، والمواقف الحاسمة المؤكدة لحق الفلسطينيين في أراضيهم، فضلًا عن الدعم بشكل آخر من خلال الفن وهو ما كان حاضرًا في معرض أجندة بمكتبة الإسكندرية.

بداخل معرض أجندة الفني الذي ينفذ للعام السابع عشر بمشاركة عدد كبير من الفنانين، برزت لوحات لعمل تجريدي يحمل ألوان العلم الفلسطيني والشال التراثي، ليعبر عن مراحل القضية، منذ بدايتها وحتى الآن مع حلم عودة الفلسطينيين إلى أراضيهم وزراعة أشجار الزيتون من جديد.

عمل فني يجسد مراحل القضية الفلسطينية



شاركت هبة الكتبي فنانة بصرية تشكيلية، خريجة كلية التربية النوعية جامعة القاهرة، بعمل فني يحمل مراحل القضية الفلسطينية، حيث كل مرحلة تعبر عنها بلوحة أو تنفيذ منفرد ولكن مترابط ومتناغم مع بعضه البعض، موضحة أن شكل العرض هو شكل رمزي تجريدي لكل ما حدث من بدايته حتى الوقت الحالي.

محاولة طمس الهوية الفلسطينية عام 1939

وقالت الفنانة التشكيلية إن أول لوحة تبرز بداية القضية والتي تتضمن محاولة طمس الهوية الفلسطينية عام 1939 بوضع اللغة العبرية على العملات الفلسطينية بتمكين من الإنجليز في ذلك الوقت، قبل الاحتلال الكامل للمنطقة.

واضافت لـ" الدستور" أنه المرحلة الثانية تتكون من 3 لوحات تعبر من خلالهم عن أدوات الحروب سواء الدبابة أو الرصاصة أو الطيارة الحربية، كرموز يستخدمها الاحتلال في الحرب، مشيرة إلى ان اللوحات أيضًا تحمل اقتباسات من أعمال كتابية جميعها متعلقة بالقضية الفلسطينية، موجود أجزاء منها في خلفيات الأعمال، سواء الطنطورية للكاتبة رضوى عاشور، أو عائد إلى حيفا لغسان كنفاني، أو كتاب النكبة الفلسطينية.

حلم العودة

وأشارت أن وجهة نظرها أو النتيجة المتوقعة تبينها في آخر لوحة والتي تدل على مقاومة تلك الحرب وإبراز غصن الزيتون وعليه جزء من التطريز الفلسطيني، والتي تبين حلم العودة، وازدهار أشجار الزيتون في ارض فلسطين مرة اخرى، لافتةً أنه بجانب اللوحات وضعت مجسم لشكل الأسلاك الشائكة والذي يدل على الجدار العازل الذي قام الاحتلال ببنائه، وهو تعبير رمزي بإن مثل ما يوجد جدار عازل في فلسطين هناك أيضا عازل بيننا وبين العمل.

وأشارت إلى أن العمل استغرق من 4 إلى 5اشهر وكانت فكرته قبل بداية أحداث 7أكتوبر، وبعد الأحداث بدأت بالقراءة أكثر عن القضية، حيث زاد وعي الجميع بالقضية بشكل أكبر، لتستكمل تنفيذ فكرة العمل، ليكون على هذا الشكل المعروض بالمعرض، مؤكدة أن من خلال الفن نعبر عن تضامننا مع الشعب الفلسطيني ونأمل أن تنتهي هذه الحرب وينال الفلسطينين حريهتم قريبًا.



عمل فني لصمود فلسطين بمعرض أجندة

عمل فني لصمود فلسطين بمعرض أجندة