بمشاركة 152 فنان وفنانة.. افتتاح معرض أجندة بمكتبة الإسكندرية

افتتح الدكتور أحمد زايد مدير مكتبة الإسكندرية، معرض أجندة في دورته السابعة عشرة،بقاعتي المعارض الشرقية والغربية بمركز مؤتمرات مكتبة الإسكندرية، وذلك بمشاركة 152فنان وفنانة من 11محافظة تضم الإسكندرية، القاهرة، والجيزة، البحيرة، الفيوم، الشرقية، الأقصر، الغربية، المنيا، دمياط وقنا.



وقال الدكتور أحمد زايد، إننا نحتاج أن نعطي للثقافة العامة والفن بصفة خاصة مساحة في حياتنا، وذلك لمواجهة التطرف وإغلاق العقول، لنستطيع رؤية جميع الاتجاهات، مشيرا إلى أن الفن التشكيلي هو فن راقي يستطيع أن يتحدث مع داخل الإنسان، وهو ما يجب أن نرسخه في الأطفال والنشئ.

وأضاف الدكتور أحمد زايد، أن الفن يستطيع أن يدخل في كل الاتجاهات ويعمل على تجديد الخطاب الديني، وهو ما رأيناه في جناح الأزهر الشريف بمعرض القاهرة للكتاب وتواجد ركن فني لعرض الأعمال الفنية لطلاب الأزهر الشريف، مشيرًا إلى معرض اليوم هو تأكيد على دور الفن لما نرى من مشاركة الفنانين باختلاف أعمارهم في معرض أجندة الذي ضم هذا العام 152 فنانا وفنانة.

وقال الدكتور جمال حسني؛ مدير إدارة المعارض والمقتنيات الفنية بمكتبة الإسكندرية، إن معرض أجندة اثبت نفسه على الساحة الفنية، حيث يقام للعام السابع عشر، لافتًا إلى أن المعرض يتميز بإتاحة مساحة محدودة لجميع المشاركين بشكل متساوي سواء لفنان كبير أو صغير وهو ما يسعد فئة الشباب بتواجد أعمالهم الفنية بجانب كبار الفنانين.



وأضاف لـ" الدستور"، أن المعرض يضم كافة أنواع الفن بطبيقاته الفنية، والمعيار الوحيد في اختيار المشاركين هو الجودة الفنية، لافتًا إلى أنه يتم عمل دعوة عامة عن طريق الإنترنت للمشاركة ويتم التصفية بين المتقدمين عن طريق لجنة احترافية تضم فنانين كبار وأكاديميين.

وأوضح أن اختيار المشاركين بالمعرض يكون باختبار الفنانين على قدر من الاحترافية وليس للهواه، مشيرًا إلى أنه تقدم هذا العام 748 استمارة قابلة للعرض وتم اختيار 152فنان وفنانة من 11محافظة، وهو عدد كبير نسعد بوجوده معنا في المعرض.

وأكد أن جميع الأعمال الفنية المعروضة جديدة، ونتفتاجئ بالمستوى الجيد، وخاصة الطباعة الفنية التي جاءت على مستوى اعلى هذا العام من جميع السنوات الماضية، بجانب أعمال النحت والتصوير المتميزة.

وأشار إلى أن مكتبة الإسكندرية توفر قاعتين للمعرض كل قاعة مساحتها 300متر2، وهي مساحة كبيرة تستوعب الأعمال الفنية العارضين بالمعرض والذي يستمر حتى 4مارس المقبل، موجهًا الدعوة للجمهور بزيارة المعرض.



وتكرم المكتبة هذا العام أسماء الفنانين الراحلين الدكتور أحمد السطوحي، والناقد والفنان عز الدين نجيب. وسوف يكون كل من: الفنان الكبير الدكتور عبد السلام عيد، والفنانة الكبيرة الدكتورة زينب سالم، والفنان الكبير فتحي عفيفي ضيوف شرف الدورة لدورهم الكبير في الحركة الفنية المصرية.



جدير بالذكر، أن المعرض بدأ أولى دوراته عام 2008، ولاقى إقبالًا كبيرًا واستحسانًا من الفنانين في مصر على اختلاف تخصصاتهم، ويعد معرض أجندة الآن واحدًا من أهم المعارض على الخريطة الثقافية في مصر.

افتتاح معرض أجندة بمكتبة الإسكندرية

افتتاح معرض أجندة بمكتبة الإسكندرية

افتتاح معرض أجندة بمكتبة الإسكندرية

افتتاح معرض أجندة بمكتبة الإسكندرية

افتتاح معرض أجندة بمكتبة الإسكندرية

افتتاح معرض أجندة بمكتبة الإسكندرية