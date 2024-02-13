مدير مكتبة الإسكندرية: نحرص على تنشئة جيل واع ومثقف وننمي مهاراته العلمية

أكد الدكتور أحمد زايد مدير مكتبة الإسكندرية، أن المكتبة حريصة كل الحرص على تنشئة جيل جديد واعي ومثقف، منذ افتتاحها، حيث تولي اهتمامًا خاصًا بالطفل وأنشطته، من غرس حب القراءة، وثقل مواهبه الفنية وتنمية مهاراته العلمية والإدراكية وتشجعيه على الابداع من خلال مختلف برامجها وأنشطتها.

جاء ذلك خلال كلمته في انطلاق أعمال منتدى المجتمع المدني العربي للطفولة السادس تحت شعار تمكين الطفل العربي لعصر الثورة الصناعية الرابعة وما بعدها، الذي يقام خلال يومي 13 و14 فبراير 2024 ويقام المنتدى بالشراكة بين المجلس العربي للطفولة والتنمية وجامعة الدول العربية وبرنامج الخليج العربي للتنمية "أجفند" ومكتبة الإسكندرية، وبمشاركة 16 دولة عربية.

مكتبة متخصصة للطفل من سن 6 إلى 12 عامًا



ولفت "زايد"، أن مكتبة تحوى مكتبة متخصصة للطفل من سن 6 إلى 12 عامًا، ومكتبة النشئ لتوصيل المصادر التعليمية والثقافية والترفيه للاطفال في هذا العمر وتضم أيضا مكتبة طه حسين للمكفوفين وضعاف البصر للصغار والكبار، ووحدة ذوي الاحتياجات الخاصة وصعوبات التعلم.

و قال "زايد" إن منتدى المجتمع المدني العربي للطفولة السادس يأتي من رؤية المجلس العربي للطفولة والتنمية بأن مستقبل الأمة العربية في عصر الثورة الصناعية الرابعة وما بعدها مرهون بالأطفال والشباب الذين يتم إعدادهم لتولي أعباء هذه المهمة وأن مدى النجاح في إعداد أطفال اليوم، وتأهيلهم لتولي أعباء مسئولياتهم المستقبلية في هذا العصر الجديد، بكفاءة وفاعلية، ينبئ بمستقبل المجتمعات العربية، وبناء على ذلك، وضع المجلس شعار تمكين الطفل العربي في ضوء متطلبات الثورة الصناعية الرابعة باعتباره توجه استراتيجي لخططه وبرامجه القادمة، وذلك لتنشئة أطفالنا على القيم والمهارات التي تؤهلهم وتمكنهم من الدخول إلى مجتمع جديد وعالم جديد.

واضاف أن هذا المنتدي يأتي أيضا في تحقيق السياسات فاعلية في مجال رعاية الطفولة ليس في مصر فقط نما في البلاد العربية، لافتا إلى أن مكتبة الإسكندرية اليوم تحتضن فعاليات المنتدي بعد مرور عام علي توقيع اتفاقية تعاون في منتصف شهر فبراير العام الماضي وأنه يأتي المنتدى هذا العام بحضور خبراء الطفولة والنشئ والمتخصصين والأكاديميين من شتي أنحاء العالم العربي للمشاركة في الاحدث الهام وهو الأبرز على اجندة الأحداث العربية.

أهداف المنتدى هي النشر والتوعية بأهمية العمل على تمكين الطفل العربي



وأكد أن أهداف المنتدى هي النشر والتوعية بأهمية العمل على تمكين الطفل العربي في عصر الثورة الصناعية الرابعة وما بعدها (الفرص والمخاطر)، في ضوء بنية مفاهيم متكاملة ومترابطة، وفق نسق فكرى جديد يؤسس لعلاقة عضوية بين الطفل والثورة الصناعية الرابعة.



جاء ذلك بحضور الدكتورة هيفـاء أبـو غزالـة الامين العـام المساعد رئيس قطاع الشؤون الاجتماعية بجامعة الـدول العربية والأميرة سرى بنت سعود والدكتور حسن الببلاوي امين عام المجلس العربي للطفولة والدكتور نصر القحطاني المدير التنفيذي لبرنامج الخليج العربي للتنمية وعدد من الشخصيات العامة وأعضاء السلك الدبلوماسي وممثلي الآليات الوطنية المعنية بالطفولة والخبراء والمتخصصين والإعلام. وبمشاركة 16دولة عربية: الأردن والإمارات وتونس والجزائر والسعودية ومصر والسودان وسوريا والعراق وفلسطين وقطر ولبنان وليبيا ومصر والمغرب واليمن وجيبوتي.

