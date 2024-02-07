مكتبة الإسكندرية تستضيف منتدى تمكين الطفل العربى فى عصر الثورة الصناعية

تستضيف مكتبة الإسكندرية منتدى المجتمع المدني العربي للطفولة السادس تحت شعار "تمكين الطفل العربي في عصر الثورة الصناعية الرابعة وما بعدها"، الذي ينظمه المجلس العربي للطفولة والتنمية بالشراكة مع جامعة الدول العربية وبرنامج الخليج العربي للتنمية "أجفند"، على مدار يومي الثلاثاء والأربعاء 13 و14 فبراير.



يأتي ذلك تحت رعاية الأمير عبدالعزيز بن طلال بن عبدالعزيز آل سعود رئيس المجلس العربي للطفولة والتنمية ورئيس برنامج الخليج العربي للتنمية "أجفند"، والسفير أحمد أبوالغيط أمين عام جامعة الدول العربية، والدكتور أحمد زايد مدير المكتبة، بهدف التوعية بأهمية العمل على تمكين الطفل العربي في عصر الثورة الصناعية الرابعة بفرصها ومخاطرها، في ضوء بنية مفاهيمية متكاملة ومترابطة، وفق نسق فكرى جديد يؤسس لعلاقة عضوية بين الطفل والثورة الصناعية الرابعة في إطار وعى كوني، كما يهدف إلى مناقشة واقع المجتمع المدني العربي للطفولة في ظل المستجدات الراهنة.



تشهد الفعالية إطلاق أول دراسة عربية استكشافية حول "مدى جاهزية الطفل العربي في عصر الثورة الصناعية الرابعة"، ومناقشة واقع المجتمع المدني العربي للطفولة في ظل المتغيرات الراهنة، فضلًا عن جلسة حوارية مع الأطفال، وعرض لتجارب ومبادرات في مجالات المجتمع المدني والثورة الصناعية الرابعة، وذلك بمشاركة ما يقرب من 250 مشاركًا يمثلون الخبراء وممثلي المنظمات الإقليمية والدولية والمؤسسات المعنية بالطفل من مختلف الدول العربية.



