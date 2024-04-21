تأجيل جلسة محاكمة شاب قتل والدته في الغربية

قررت محكمة جنايات المحلة اليوم، تأجيل محاكمة المتهم بقتل والدته بعد إشعال النيران فيها لشهر مايو لمرافعة الدفاع.

صدر القرار برئاسة المستشار سامح عبد الله وعضوية المستشارين محمد شاهين، عاصم يس، أحمد المنوفي

كانت قد تلقت الأجهزة الأمنية في الغربية إخطارا بوصول المجنى عليها للمستشفى مصابة بحروق من الدرجة الثالثة ووفاتها.

على الفور تم تشكيل فريق بحث لكشف لغز الواقعة، وتبين أن وراء ارتكاب الجريمة نجلها بعد أن أحضر مادة حارقة وسكبها على والدته وأشعل النيران فيها.

عقب إصدار إذن من النيابة العامة تم ضبطه وإحالته النيابة العامة للمحاكمة الجنائية محبوسا، ونظرت المحكمة جلسة محاكمته اليوم وأصدرت قرارها المتقدم.