الأحد 21 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

"لا خسائر".. السيطرة على حريق مروع بمسجد عبد الرحمن في الباجور

جانب من الحريق
جانب من الحريق

تمكنت قوات الحماية المدنية بالمنوفية من السيطرة على حريق مسجد عبد الرحمن بمدينة الباجور قبل صلاة الفجر، ومنع امتداده إلى أماكن أخرى، وذلك عقب بلاغ وصل من الأهالي.

 

وترجع أحداث الواقعة لتلقي اللواء عمرو روؤف مدير أمن المنوفية، إخطارا من العقيد حسن النشال مأمور مركز شرطة الباجور يفيد بورود بلاغ من الأهالي بنشوب حريق داخل مسجد عبد الرحمن بمنطقة نادي الباجور، وجرى التنسيق مع الحماية المدنية لدفع بسيارات الحماية المدنية.

 

وبالانتقال والفحص تبين أن حريقا نشب داخل مسجد عبد الرحمن خلف النادي الرياضي، وتلفيات بالسجاد ومحتويات المسجد، حيث بينت التحريات الأولية، أن الحريق نشب بسبب ماس كهربائي، قبل صلاة الفجر، ولم يسفر الحريق عن خسائر في الأرواح.

 

محافظة المنوفية مسجد عبد الرحمن حريق مروع مدينة الباجور الحمايه المدنيه تسيطر على الحريق

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