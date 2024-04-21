الأحد 21 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حوادث

الإعدام للمتهم بالتعدى على قاصر 5 أشهر فى كفرالشيخ

المتهم
المتهم

أصدرت محكمة جنايات كفرالشيخ، اليوم، حكمًا وبإجماع الآراء، بالإعدام شنقًا للمهتم بخطف طالبة قاصر  واحتجازها بمسكنه بزعم الزواج منها مستغلًا صغر سنها والتعدى عليها.

صدر الحكم برئاسة المستشار شريف محمد قورة، رئيس المحكمة والدائرة، وعضوية المستشارين محمد مصطفى سليم، رئيس المحكمة، وأحمد فتحي عبدالمتعال، نائب رئيس المحكمة، ومحمد أبوزيد، وسكرتارية محمد أبوطالب.

كانت تحريات الأجهزة الأمنية بكفرالشيخ قد كشفت عن قيام المتهم بخطف الطفلة التي عمرها أقل من 18 عامًا واحتجازها داخل إحدى الشقق والتعدي عليها.

وقد أقر المتهم في التحقيقات بأن المجني عليها كانت محتجزة لديه بمسكنه لمدة من خمسة لستة أشهر، وعلمه بأن المجني عليها لم تبلغ 18 عامًا.

وقد تبين من تقرير الطب الشرعي الذي أثبت وقوع التعدي على المجني عليها، وبعد تداول الجلسات في المحكمة أصدرت حكمها السابق.

جنايات كفر الشيخ الإعدام شنقا المستشار شريف محمد قورة الأجهزة الأمنية بكفر الشيخ الطب الشرعي خطف الطفلة

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