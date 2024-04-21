الأحد 21 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

17 مليار دولار دعمًا أمريكيًا لإسرائيل.. وأبوالغيط يكشف خسائر تل أبيب

أبو الغيط
أبو الغيط

كشف أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، عن الضربة العسكرية الإيرانية لإسرائيل، موضحا أن إسرائيل تكبدت مليارا و300 لـ400 مليون دولار للدفاع عن مجالها الجوي وهذه تعد تكلفة كبيرة.

وأضاف أبوالغيط، خلال حواره مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج "على مسئوليتى"، المُذاع عبر فضائية "صدى البلد": "البرلمان الأمريكي، منح إسرائيل 17 مليار دولار عقب الضربة الإيرانية".

وأشار إلى أن إسرائيل تسير على خطة الاغتيالات لعلماء إيران أو القنصليات والسفارات والتعرض للحرس الثوري بمساعدة أمريكية وسط صمت إيراني.

إسرائيل أحمد أبو الغيط

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