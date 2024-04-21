أبوالغيط: أحد الخبراء أكد أننا فى المراحل الأولى لحرب عالمية ثالثة

قال أحمد أبوالغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، إن أحد الخبراء أكد لي أننا في المراحل الأولى لحرب عالمية ثالثة.

وأضاف أحمد أبوالغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، خلال حواره مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج "على مسئوليتي"، المُذاع عبر فضائية "صدى البلد": "في الحرب العالمية الثانية العالم انزلق في مواجهة، لكن جاءت صداماتها محدودة، والآن قد تقود الصدامات إلى حرب عالمية ثالثة".

وأوضح أن: "المعلن عن إيران أنها تُجري عمليات تخصيب لليورانيوم بنسبة 60%"، موضحًا: "عندما يتم تخصيب اليورانيوم بنسبة 90%؛ تكون هناك تجارب نووية".

ونوه بأن إيران أجرت تفجيرات نووية فعلية في الصحراء، وتمتلك مساحة كبيرة من الأرض، والعالم يعلم أن إسرائيل أجرت أكثر من تجربة نووية، ولديها 100 قنبلة نووية".