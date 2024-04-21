الأحد 21 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حوادث

«رمى ابنه فاتحرم من الإنجاب».. سيدة تطالب بحبس طليقها

حبس
حبس

«ربّنا حرمه من الخلفة لما رمى ابنه ومصرفش عليه»، كلمات قاسية خرجت من فم سيدة مقهورة تلف في  محاكم الأسرة طالبة بنفقة طفلها من مسكن وحضانة عقب تمنع طليقها من دفعها.

 سيدة تطالب بحبس طليقها 

في حزن وغضب روت السيدة الثلاثينية تفاصيل تواجدها بمحكمة الأسرة: «وقالت السيدة أنها تزوجت من أحد أقاربها وفي أقل من عامًا حدث الانفصال بسبب سوء أخلاقه وأنه عاطل عن العمل كما أنه كان أصغر منها بسنة فلم يحدث بينهما تفاهم وعقب كثيرًا من الخلافات وتدخل الأهل تطور الأمر وحصل الأنفصال».

وتابعت السيدة المكلومة أنه على مدار ما يقرب من عشر سنوات وهي تحارب في محكمة الأسرة للحصول على نفقة لابنها الذي حملت فيه وهي ما زالت على ذمة طليقها وعقب الولادة تم الانفصال وقالت أن المحكمة كانت تقدر في البداية مبلغ 150 جنيهًا، وكان لا يدفعهم ثم يتم تراكمهما والتنفيذ وبسب سفره الكثير كانت النفقة تأتي من جده.

وأضافت أنه مع اللجوء للمحامي وعلى مدار السنين وصلت النفقة لمبلغ 950 جنيهًا شهريًا، لكن الزوج لم يدفع النفقة ولا يحصلها للمحضرين ووصلت النفقة لتجمد مبلغ عامين وهذا ما جعله تقيم دعوى دفع النفقة أو الحبس.

قالت السيدة إن طليقها تزوج، لكن لم يرزق بأطفال حتى الآن وعلى الرغم من ذلك لا يتحمل تكلفة الإنفاق على نجله حتى الآن ولا يسأل عليه ولا يطلب بزيارته ولا رؤيته.

محاكم الأسرة طليق مسكن وحضانة

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