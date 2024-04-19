محاكم الأسرة في أسبوع.. "ملابس حريمي" تفضح صاحبها و"آيفون 15" يدمر الأسرة

استقبلت محاكم الأسرة في القاهرة والجيزة هذا الأسبوع العديد من القضايا الشائكة والغريبة والتي لم يجد أصحابها سوي القضاء ليفصل في مشاكلهم الزوجية بعدما فشلوا في ايجاد حلول ودية بينهم.

ويستعرض "الدستور" ابرز قضايا الأسرة خلال الأسبوع

"عمليات تجميل" تفضح حسناء المرج.. وفصل النهاية يكتبه القاضي

فضحني بكل المنطقة وإدعى إجرائي لعمليات تجميل في وجهي وجسدي وذلك بعد توجهي لأحد المراكز لإزالة دهون الجسم، هذا ما جاء في الدعوى التي تقدمت بها سيدة تُدعى “كريمة” دعواها أمام محكمة الأسرة بمصر الجديدة، طالبت فيها بخلع زوجها.



وقالت الزوجة فى دعواها: “طاردني 3 سنوات كاملة للموافقة على الزواج منه، فالجميع كان مندهش بإرتباطي وزواجي منه، لما أتمتع به من قدر عالي من الجمال”، مضيفة: “وبرغم وعوده الكثيرة بأني سأعيش معه أسعد أيام حياتي، لكن عشت معه أسوء معيشة من ضرب وإهانة وكأنه يشعر بنقص دائم طول الوقت”.

وتابعت: "بعد زواجنا مباشرة طلب مني مساعدته والوقوف معه في مطعمه الخاص به بمنطقة المرج، وبرغم المعاكسات والمضايقات التي كنت اتعرض لها خلال تواجدي معه إلا إنه كان مصر علي وقوفي معه حتي يوفر أجره مساعد له، واستمر زواجنا فقط لمدة سنتين وثلاث شهور".

وواصلت: "وبرغم قصر المدة إلا انني تمنيت أن أتخلص من تلك الزيجة بأي طريقة؛ فلم أشعر مطلقًا بأني زوجته ولدي حقوق وواجبات عليه"، متابعة:"قبل نهاية السنة الماضية بشهرين حصل والدي على مكافأة من جهة عمله وأعطاني منها مبلغ لأشتري به ما يحلو ليّ، من ملابس أو أي شئ يلزمني، فطلب زوجي أن أعطيه هذه الأموال لشراء بضائع للمحل فرفضت وتوجهت لمركز لعمل جلسات لشفط الدهون".

واختتمت: "وبمجرد علم زوجي توجهي لهذا المركز تشاجر معي مشاجرة كبيرة وانهال عليّ بالضرب المبرح وحاول أخذ ما تبقي معي من أموال، وعندما رفضت طردني من منزل الزوجية وادعى بكل المنطقة إجرائي لعمليات تجميل في وجهي وجسدي، وفشلت كل الحلول الودية بيننا، لذلك لجأت لمحكمة الأسرة لخلعه".



"سابت البيت عشان مطلعتش برج القاهرة".. أغرب قضية "نشوز" فى مصر

أقدم مهندس ثلاثيني يُدعى "حسن"، على رفع دعوى رقم 6855 لسنة 2024 أمام محكمة الأسرة بالقاهرة الجديدة، ضد زوجته، طالب فيها بإثبات نشوزها؛ لرفضها العودة لمنزل الزوجية إلّا بشروط خاصة جدًا.

وقال الزوج في الدعوى: مر على زواجنا نحو السبع سنوات، وخلال هذه السنوات، ونحن في مشاكل وخلافات مستمرة بسبب رغبة زوجتي المستمرة في التنزه والخروج دون مراعاه لطبيعة عملي التي تتطلب التنقل والسفر المستمر.

وتابع: “منذ بداية زواجنا أجبرتني على السفر للساحل أو الغردقة كل صيف، وفي إجازة منتصف العام أو الأعياد نسافر للإسكندرية لقضاء الإجازة بشقة أحد أقاربنا”.

وواصل: “برغم عدم تقصيري معها إلا أنها تتفنن لنشوب مشاجرة معي، وتركت منزل الزوجية لمرات عديدة لأسباب تافة منهم توجهنا في إحدي المرات لزيارة حديقة الحيوان بالجيزة، ومن المؤسف أن الحديقة كانت تغلق يوم الثلاثاء، فتشاجرت معي معتقدة بأني على علم بغلق الحديقة، وأني إخترت هذا اليوم بالأخص لأفسد لها خروجاتها، وبرغم ذلك حاولت بكل الطرق الممكنة امتص غضبها وأتغاضي عن لسانها الطويل وتوجهت لمنزل والدها لمصالحتها”.

واستطرد: “منذ فترة وهي تطلب مني تناول العشاء في المطعم الدوار ببرج القاهرة ووعدتها بذلك، لأني كنت في حالة من الضغط العملي الكبير ولن أجد فرصة نهائيًا للراحة، واتفقنا على يوم محدد للخروج لزيارة البرج وتناول العشاء به”.

واختتم: “لكن حدثت مشكلة كبيرة في عملي ما اضطرني للبيات فيه لمدة 3 أيام، وبعد عودتي لن أجدها في منزل الزوجية، واتصلت بها لكنها رفضت العودة وبعد محاولات كثيرة فاشلة، طلبت أن أترك عملي وأعمل مع والدها في تجارة وبيع الأخشاب، لنتمكن من الخروج والتنزه بأي وقت دون أن يتحكم بنا أحد، رفضت وتمسكت بعملي وفشلت في التعامل معها وديًا ومنذ أربعة شهور وهي بهذا الوضع، لذلك لجأت للمحكمة”.

خطأ لا يُغتفر.. "ملابس حريمى" تفضح زوجًا أمام محكمة الأسرة

تقدمت سيدة ثلاثينية لمحكمة الأسرة بزنانيري بالقاهرة لرفع دعوى قضائية ضد زوجها تطالب فيها بخلعه بعدما عثرت على ملابس نسائية في حقيبته.

وقالت “آيات. م” في دعواها التي تحمل رقم 8599 لسنة 2024: “تركنا محافظة القليوبية، وانتقلنا للقاهرة للبحث عن مصدر رزق نعيش منه حياة مستقرة، وبرغم أني تركت قريتي وأهلي من أجله إلا أنه لم يصن عشرتنا، فمنذ سنتين تقريبًا اكتشفت ارتباطه بعلاقات نسائية كثيرة على مواقع التواصل الاجتماعي، وبعد عمل جلسات عرفية في محاولة منه لعودتي له، برر أفعاله بأنه يمر بحالة نفسية صعبة لعدم قدرتنا على الإنجاب بعد مرور خمس سنوات على زواجنا، وسامحته ووعدني بألا يكرر ما فعله مرة أخرى”.

وتابعت الزوجة: “منذ 3 شهور سقطت والدته من على السلم واضطرت لإجراء عملية وتركيب مفصل وشرائح ومسامير بساقيها، ولأن كل أشقائه مشغولون بأبنائهم، طلب مني زوجي التواجد معها في منزلها بالقليوبية حتى تتحسن حالتها، وطلبت منهم نقلها لشقتي بالقاهرة، لكنها رفضت وطلبت الإقامة بمنزلها”.

وبعد 3 شهور من خدمتي لوالدته عدت لشقة الزوجية، فشعرت أنه غير سعيد بعودتي، وبعد أيام وأثناء تنظيفي للشقة عثرت على ملابس نسائية داخلية داخل حقيبة أعلى دولاب غرفة نومنا، وبمواجهته أنكر صلته بهذه الملابس، وبعد إلحاح وضغط عليه أقر باستقباله إحدى الفتيات تعرف عليها على "الفيس بوك"، لذلك تركت منزل الزوجية وقررت الانفصال عنه.

"سوزي" تخلع زوجها: مش عايز يشتريلي "آيفون 15



أقدمت سيدة تُدعى "سوزي" على رفع دعوى خلع ضد زوجها، أمام محكمة الأسرة بمدينة نصر؛ لرفضه شراء هاتف آيفون لها.

وقالت السيدة في الدعوى حسب محاميتها نهى الجندى، إنها عانت كثيرًا بسبب بخل زوجها، وأنه يُلبي طلباتها بصعوبة رغم أنه صاحب مصنع ضخم، ومقتدر ماليًا.

وتساءلت:"إيه المشكلة لما طلبت منه أيفون 15 بدل 14 اللي معايا.. كل الحكاية 100 ألف جنيه، وهو قادر يدفعهم، بس لقيته رفض، ولما زعلت غضب وقالي: انتي مبذرة ومش شايفة غير طلباتك وبس. فقررت أخلص من الحياة معاه".

صدمة الزوج من إقدام زوجته على رفع دعوى خلع

زوج السيدة المذكورة صدم عندما علم برفعها دعوى خلع لرفضه شراء آيفون حديث لها، مشيرًا إلى أنهما تزوجا منذ ثلاث سنوات بعد قصة حب طويلة، وأنجبا طفلة جميلة وحياتهما كانت هادئة إلى حد ما، وما كان يُثير الخلافات هو طلبات زوجته المستمرة والمبالغ فيها.

وتابع:"فهي مسرفة بشكل كبير فكانت تذهب للتسوق وشراء الملابس والمجوهرات مرات متكررة في فترات قليلة، لكن لم أكن أرفض لها أي طلب"، مضيفًا:"معتبراني الفانوس السحري، وكنت بلبي كل طلباتها، إلّا إنها طول الوقت كانت بتبص على اللي في إيد غيرها ومش عاجبها حالها، وبتتهمني بالبخل واتجننت أكتر لما شافت مرات أخويا معاها موبايل جديد، وطلبت أحدث أيفون رغم إن تليفونها لسه مكملش كام شهر معاها".

ورغم دفوع الزوج ومحاولات حل الخلاف، أصرت الزوجة على طلبها، فقبلت المحكمة الدعوى وقضت بخلعها.



امرأة تخلع زوجها: "بيتكرع" بصوت عالى.. واكتشفت "الكذبة الكبرى

قضت محكمة الأسرة بالهرم، بقبول دعوى خلع أقامتها سيدة ضد زوجها؛ بسبب "حركاته المقززة وإهماله في نظافته الشخصية بالمنزل".

وكانت الزوجة الثلاثينية قد قالت في دعوى الخلع التي رفعتها بعد رفض زوجها تطليقها، إنها تزوجت منذ 5 سنوات وأنجبت طفلًا وحامل للمرة الثانية، إلّا أنها طوال فترة زواجها اصطدمت بعادات زوجها الشخصية "المقززة للغاية"، موضحة:"بيتكرع بصوت عالي، وعرفته إني بقرف جدًا من الحركة دي، لكن كان يستهزأ بيّ هو وأهله ويكررها قاصدًا مضايقتي".

رفض الذهاب للطبيب

وأشارت -بحسب محامية المدعية، نهى الجندي- إلى أنها يئست من الشكوى، بعد أن عرضت عليه الذهاب إلى الطبيب إذا كان يحتاج للعلاج فتعدى عليها بالضرب واتهمها بالجنون قائلًا: "إنتي مجنونة عايزاني أروح للدكتور أقوله إني بتكرع كتير".

وأضافت: "اتصدمت كمان لمّا عرفت إن زوجي عاطل عن العمل، في حين أنه عندما تقدم لخطبتي أخبرني أنه يمتلك محلًا لبيع بطاريات وزيوت السيارات، لكن بعد الزواج علمت أن المحل ملك والده وهو من ينفق على ابنه حتى بعد الزواج لم يخرج للعمل، واعتمد على المصروف الشهري من أبيه".

وواصلت: "مع الحمل في الطفل الثاني إحساس الاشمئزاز عندي بقى يزيد من تصرفات جوزي المقرفة فطلبت منه يروح الحمام عشان يعمل الحركة بتاعته دي بقى يشتمني وأبوه كمان بقى يشتمني واتهموني إني سرقت ساعة بـ30 ألف جنيه، ويقولولي يا حرامية كل شوية عشان يكسروا عيني".

واستطردت: "اكتشفت إنهم بيحاولوا يقللوا مني عشان أنا حاصلة على مؤهل عالي وابنهم معاه معهد فني، والموضوع اتحول إني أنا الزوجة الشريرة اللي بتحاول تخرب بيتها عشان تسرق القايمة والعفش".

واختتمت: "بعد 5 سنوات من المعاناة مع زوجي حركاته المقززة، وأسرته التي تهين كرامتي طلبت الطلاق لكن مع رفضه قررت رفع دعوى خلع وحصلت على حكم بالخلع".