"قتلوه بغطيان الحلل".. محاكمة 3 متهمين في شبرا الخيمة 19 مايو

أصدرت محكمة جنايات القليوبية، قرارا بتأجيل محاكمة 3 أشخاص بينهم ربة منزل في اتهامهم بقتل مواطن باستخدام أواني الطهي إلى في شبرا الخيمة، إلى جلسة 19 مايو وذلك لانتداب الطبيب الشرعي.

وقد صدر القرار برئاسة المستشار أمير فايز حنا، وعضوية المستشارين تامر محمد البرديسي، ومحمد سيد عبد العال، أمين أحمد عبد الحافظ، ووكيل النيابة محمد حسن بودي، وأمانة سر أحمد عياش.

كانت قد أكدت تحريات مباحث قسم ثان شبرا الخيمة، قيام المتهمين الأول والثانية، بقتل المجني عليه عمدًا بأن احتجزوه بمنزله وعذبوه بدنيًا بتكبيل يديه ودس مخدر له بالطعام وحال إفاقته، إنهالا عليه ضربًا محدثين إصابته التي أدت لوفاته.

كما أكدت النحريات إلى قيام المتهم الثالث بإخفاء الجثمان بمسكنه لحين استخراج تصريح الدفن قاصدًا إخفاء الجريمة وأضاف أنه تمكن من ضبط المتهمين وبمواجهتهم أقروا بارتكاب الواقعة على نحو ما شهد به.