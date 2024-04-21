الأحد 21 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حوادث

قتلا مواطنًا وأصابا 2.. المشدد 25 عامًا للمتهمين في جرجا بسوهاج

محكمة
محكمة

عاقبت محكمة جنايات سوهاج في حكمها الصادر اليوم، متهمًا وشقيقه قتلا مواطنا وشرعا في قتل 2 آخرين في مركز جرجا، بالسجن المشدد 15 سنة.

وأصدرت محكمة جنايات سوهاج الحكم برئاسة المستشار وليد سيد الأمير وعضوية المستشارين محمد أبو القاسم وأحمد عصمت الزينى بأمانة سر صلاح تمام.

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وتلقى رئيس مباحث جرجا بلاغا بمقتل المجنى عليه بعد اصابته بطلق ناري  توفى على إثرها في الحال، وإصابة 2 آخرين بطلقات نارية وتم نقلهما إلى المستشفى للعلاج.

على الفور، تم تشكيل فريق بحث لكشف غموض الحادث وفرض كردون أمني في محيط الواقعة لإجراءا التحريات وجمع المعلومات.

تبين من التحريات أن متهمين اثنين وراء ارتكاب الواقعة  وأضافت التحريات قيامهام بإطلاق النار على المجنى عليهم بسبب خلافات سابقة بينهما مما أسفر عن مقتل المجنى عليه الأول وإصابة آخرين.

على الفور تم إصدار إذن من النيابة العامة،  وتمكنت وقة أمنية من القبض على المتهمين وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة ب وتمت إحالتهما إلى محكمة الجنايات والتى أصدرت حكمها السابق.

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