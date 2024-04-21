ماذا حقق الزمالك عند بلوغه الدور نصف النهائي لكأس الكونفدرالية الأفريقية؟

مواجهة مرتقبة سيخوضها فريق الزمالك، عندما يواجه نظيره دريمز الغاني، في ذهاب الدور نصف النهائي لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

ويطمح الزمالك، لتحقيق فوز مريح على أرضه، قبل خوض مواجهة الإياب في كوماسي، وذلك في سعى الفريق الأبيض لتحقيق لقب كأس الكونفدرالية للمرة الثانية في تاريخه.

وتعد هذه هي المرة الثالثة التي يتأهل فيها الزمالك إلى الدور نصف النهائي لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية التي انطلقت عام 2004.

ويستعرض «الدستور» ماذا حقق الزمالك عند بلوغه الدور نصف النهائي لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية؟

صدام ناري مع النجم الساحلي

تأهل الزمالك للدور نصف النهائي لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية 2015 بعد تخطيه دور المجموعات للبطولة، حيث تواحد الزمالك في المجموعة الثانية، رفقة أورلاندو بيراتس الجنوب أفريقي، وليوباردز الكونغولي، والصفاقسي التونسي.

والتقي الزمالك مع النجم الساحلي التونسي، في مباراتي الدور نصف النهائي للبطولة.

وتلقي الزملك خسارة قاسية أمام النجم الساحلي بخمسة أهداف مقابل هدف، في مباراة الذهاب التي جمعتهما يوم 27 سبتمبر 2015 بمدينة سوسة.

وسجل أهداف النجم الساحلي، كل من مروان تاج (هدفين)، وبغداد بونجاح (هدفين)، وهدف لكل من عليا البريقي، وصدام بن عزيزة، بينما سجل أيمن حفني، الهدف الوحيد للزمالك.

مباراة الإياب باستاد بتروسبورت، أقيمت يوم الثالث من أكتوبر 2015. وفشل الزمالك في تعويض خسارة مباراة الزمالك، واكتفى بتحقيق الفوز بثلاثية نظيفة، سجلها كل من محمود عبدالمنعم “كهربا” (هدفين)، وهدف لمصطفى فتحي، ليودع الفريق الأبيض منافسات البطولة.

وأشهر الحكم الجامبي باكاري جاساما، البطاقة الحمراء في وجه على جبر، مدافع الزمالك في الدقيقة الخامسة من زمن الشوط الأول.

الزمالك يفك عقدة النجم الساحلي

تأهل الزمالك للدور نصف نهائي لبطولة كأس الكونفدرالية (موسم 2018- 2019)، عقب تجاوزه عقبة حسنية أغادير المغربي، في الدور ربع النهائي، ليضرب موعدا مع النجم الساحلي التونسي، في إعادة للمواجهة التي جمعتهما في نسخة عام 2015.

أقيمت مباراة الذهاب يوم 28 أبريل 2019 بإستاد برج العرب بالإسكندرية وانتهت بفوز الزمالك بهدف سجله محمود عبدالمنعم “كهربا” في الدقيقة 37.

وفي مباراة الإياب، التي أقيمت يوم 5 مايو 2019، نجح الزمالك في التعادل سلبيا في المباراة التي أقيمت بسوسة، ليبلغ الفريق الأبيض، الدور النهائي للبطولة، ليتمكن بعدها من حصد اللقب الأول في تاريخه، على حساب نهضة بركان المغربي.