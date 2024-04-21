الأحد 21 أبريل 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حوادث

100 جنيه وراء مقتل سائق قويسنا.. والمتهم فى قبضة رجال الأمن

المجني عليه
المجني عليه

خلاف حول 100 جنيه كان سببا في دمار أسرة كاملة بعد مقتل نجلهم سائق التوك توك "أحمد شعبان"، ابن قرية طه شبرا بقويسنا بمحافظة المنوفية، والذي اعتاد على العمل منذ صغره لمساعدة أسرته في مصاعب الحياة، لكن الغدر كان في انتظاره، وسريعا، بدلا من أن يقيموا له حفل زفافه أقاموا جنازته.

تفاصيل مأساوية عاشتها قرية طه شبرا التابعة لمركز قويسنا، بعد ذبح الشاب أحمد شعبان من قبل أحد شباب القرية، يدعى "مصطفى. م"، بعد مشاجرة نشبت بينهما أمام مقابر القرية، وأسفرت عن مصرع السائق بطريقة وحشية، وبعد ساعات قليلة تمكن ضباط قسم شرطة قويسنا من ضبط المتهم وتسليمه للعدالة.

أقوال شهود العيان

وروى شاهد عيان حكاية مأساوية تبدأ بخلاف بين أحمد والمتهم حول أجرة التوك توك، وتصاعدت حدة الخلاف لتتحول إلى جريمة بشعة، حيث طعن المتهم المجني عليه بسلاح أبيض، ليقضي نحبه في الحال، وهرب المتهم تاركا خلفه فوضى ودمارًا، تاركًا لأسرة أحمد حسرة وألمًا لا يوصف.

ولم تكن هذه أول مواجهة بين أحمد والمجني عليه، فقد أكد الشاهد وجود خلافات سابقة بينهما، ما يرجح احتمال وجود نية مبيتة لارتكاب الجريمة، وأن القاتل لم يتصرف بدافع اللحظة بل خطط لفعلته البشعة.

قرارات النيابة 

استمعت النيابة العامة لأقوال المتهم، الذي أقر بارتكابه الواقعة بعد خلافات نشبت بينه وبين المجني عليه. 

وقررت النيابة العامة استدعاء شهود العيان لسماع أقوالهم حول الواقعة، وتفريغ كاميرات المراقبة الخاصة بالمنطقة التي شهدت الواقعة، كما أمرت النيابة بتصريح دفن جثة المجني عليه بعد الانتهاء من تقرير الصفة التشريحية

وتمكنت الأجهزة الأمنية في المنوفية في ساعات قليلة جدا، بقيادة الرائد جمال عبدالعظيم معاون مباحث قويسنا، من ضبط المتهم، وذلك بعد تتبع خيوط الجريمة.

قتل ذبح قويسنا المنوفية طه شبرا سائق

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100 جنيه وراء مقتل سائق قويسنا.. والمتهم فى قبضة رجال الأمن

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