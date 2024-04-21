الأحد 21 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حوادث

"معاها دهب كتير".. اعترافات قاتل عجوز داخل شقتها في عين شمس

حبس
حبس

تفاصيل صادمة وحالة من القلق والإرتباك عاشها أهالي منطقة عين شمس فور عثورهم على  سيدة مسنة تقيم بمفردها جثة هامدة، والدماء منتشرة حولها بكل مكان وتبين سرقة شقتها.

استغل المتهم إقامة المجني عليها بمفردها فضلاً عن كبر سنها، فقرر وضع خطة شيطانية للدخول إلى شقتها في صمت والإلمام بكل ما فيها بسرعة ودقة، لكن شعرت به المجني عليها وبإستطلاعها الأمر اكتشفت وجود لص داخل مسكنها، حاولت الإستغاثة لكن المتهم لم يرحم ضعفها وكبر سنها وقرر التخلص منها قبل فضح أمره أمام أه‍الي المنطقة والقبض عليه وحبسه، وبعد انتهاءه من جريمته، ظل يستطلع الأمر من بعيد ومن هنا وقع في قبضة رجال الشرطة سريعًا وكان أول المشكوك بأمرهم.

مكنش قصدي أخلص عليها

اعترف المتهم خلال التحقيقات أمام الأجهزة الأمنية، بأنه خلال الفترة الأخيرة حدث له مشاكل مالية كبيرة فقرر سرقة شقة المجني عليها، فهي تمتلك مشغولات ذهبية، مستغلاً إقامتها بمفردها، فوضع خطة للسرقة لكن أثناء دخوله الشقة شعرت به فقرر قتلها والتخلص منها.

قتل عين شمس كاميرات المراقبة وزارة الداخلية سرقة شقة المجني عليها

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