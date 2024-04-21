الأحد 21 أبريل 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حوادث

"هندمك على ابنك".. لماذا شرع مسجل في قتل مراهق بالخصوص؟

مسجل خطر
مسجل خطر

“هندمك على ابنك”.. كانت تلك كلمات مسجل خطر نشبت بينه وبين موظف مشاجرة في دائرة قسم شرطة الخصوص، المتهم قرر تنفيذ التهديد وشرع في قتل نجل الطرف الثاني باستخدام سلاح أبيض، لكن تدخل الأهالي منع الجريمة.

ويكشف “الدستور” القصة الكاملة في هذا التقرير، حيث يتناول تفاصيل اتهام مسجل خطر بالشروع في قتل مراهق بسبب خلافات الجيرة في الخصوص.

تفاصيل اتهام مسجل خطر بالشروع في قتل مراهق بسبب خلافات الجيرة في الخصوص

وتعود تفاصيل القضية إلى عندما تلقت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية بلاغاً بنشوب مشاجرة بين طرفين في دائرة قسم شرطة الخصوص. وتبين من التحريات إصابة مراهق أثناء المشاجرة. وعلى الفور، انتقل فريق من الأجهزة الأمنية إلى مسرح الجريمة وتم تحرير محضر بالواقعة والقبض على المتهم.

وخلال التحقيقات، أقر المتهم بالشروع في قتل المراهق، حيث أوضح أنه منذ أيام نشبت مشاجرة بينه وبين والد المجني عليه، فقرر اعتراض نجل المجني عليه والتعدي عليه فقط. 

وقال: “كنت تعلم على ابنه بس”، وعند اعتراض المجني عليها، تدخل الأهالي لفض المشاجرة.

وقال المجني عليه إن المتهم مسجل خطر وخلال الفترة الأخيرة نشبت مشاجرة بينه وبين والده، وأثناء المشاجرة، هدد المتهم والدي وقال له «سوف تندم على ابنك»، ولم يكن أحد يتوقع تنفيذ المتهم تهديده، ويوم الواقعة وأثناء تواجده بالطريق العام حاول المتهم الشروع في قتله لكن الأهالي تدخلوا لفض المشاجرة.

البداية عقب تلقي الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، إخطار من المستشفى العام باستقبال مراهق مصاب بجرح قطعي في الوجه وكدمات وسحجات متفرقة بالجسد، وبالانتقال تم تحرير محضر بالواقعة، وبالعرض على النيابة قررت جهات التحقيق إحالة المتهم للمحكمة العاجلة.

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