الأحد 21 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حوادث

المؤبد لسائق وعاطل تاجرا فى المخدرات بالخانكة

حبس
حبس

عاقبت محكمة جنايات بنها، اليوم الأحد، سائقًا وعاطلًا بالسجن المؤبد، وتغريم كل منهما مبلغًا ماليًا قدره 100 ألف جنيه، لاتهامهما بالاتجار في الهيروين والحشيش المخدر، في الخانكة بالقليوبية.

صدر الحكم برئاسة المستشار سيد رفاعي محمد حسين، وعضوية المستشارين عزت سمير عزت، ومصطفى أنور مؤمن وأمانة سر مينا عوض ميخائيل. 

وكشف أمر الإحالة بالقضية رقم 26175 لسنة 2023 جنايات مركز الخانكة، أن المتهمين عاطل، وسائق، مقيمين بدائرة مركز شرطة الخانكة بالقليوبية، حازا وأحرزا جوهر مخدر الهيروين بقصد الاتجار في غير الأحوال المصرح بها قانونًا، كما حازا وأحرزا جوهر مخدر الحشيش بقصد الاتجار في غير الأحوال المصرح بها قانونًا.

محكمة جنايات بنها مالي قدره 100 ألف جنيه السجن المؤبد الهيروين الحشيش المخدر

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