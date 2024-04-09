الثلاثاء 09 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حوادث

ضبط تاجر مخدرات بحوزته 4 كيلو هيروين وبندقية في المقطم

ارشيفية
ارشيفية

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، القبض على أحد الأشخاص ضبط بحوزته كمية من المواد المخدرة، وسلاح ناري خلال تواجده في دائرة قسم شرطة المقطم. 

ضبط تاجر مخدرات بحوزته 4 كيلو هيروين وبندقية في المقطم

 

وضبطت أجهزة الأمن، عاطل له معلومات جنائية بدائرة قسم شرطة المقطم وبحوزته 4 كيلو جرام لمخدر الهيروين وبندقية خرطوش وسلاح أبيض و2 ميزان وسيارة. 

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، ويأتي ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الإتجار في المواد المخدرة.

 

وزارة الداخلية امن القاهرة التحريات المرور مديرية امن القاهرة تاجر مخدرات

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