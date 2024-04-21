الأحد 21 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

سياسي

برلمانى يطالب بمراعاة الاستقطاعات للتأمين الموحد وفقًا لدخل كل مواطن

النائب علاء عابد
النائب علاء عابد

قال النائب علاء عابد، رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، إن قانون التأمين الموحد به بعض المصطلحات التي تحتاج إلى تغيير نظرًا لتشابهها مع غيرها منها الشمول التأميني وهو مشابه الشمول المالي والحوكمة.

مشروع قانون التأمين الموحد 

وأوضح عابد، خلال كلمته بالجلسة العامة لمجلس النواب لمناقشة قانون التأمين الموحد بمقر مجلس النواب بالعاصمة الإدارية، أنه إذا استمر استقطاع 1% من الناتج المحلي للتأمين سيكون مصير القانون الفشل، لأن جميع الدراسات أثبتت أن جميع الاستقطاعات لا بد أن تتناسب مع الدخل القومي للدولة مثل الإمارات وتايوان وغيرهما في مواجهة التغيرات المناخية.

وأشار رئيس "نقل النواب" إلى أنه لا يمكن أن يتم استقطاع التأمين من المواطن الذي يصل إجمالي دخله الشهري مليون جنيه مثل المواطن الذي دخله 3 أو 4 آلاف جنيه شهريًا. 

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مجلس النواب يوافق مبدئيًا على مشروع قانون التأمين الموحد

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نواب يعلنون موافقتهم المبدئية على مشروع قانون التأمين الموحد: فى صالح المواطن

 وأكد النائب علاء عابد موافقته على مشروع القانون مع مراعاة القائمين على اللائحة التنفيذية لمشروع القانون الفروقات المادية ومبدأ لا ضرر ولا ضرار لضمان نجاح القانون.

وطالب النائب علاء عابد بضرورة تجميع جميع القوانين المتعلقة بالتأمين في مصر في قانون واحد بحيث تشمل قانون صناديق التأمين الخاصة الصادرة بالقانون رقم 54 لسنة 1975، وقانون الإشراف والرقابة على التأمين في مصر الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 1981، قانون التأمين الإجباري عن المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث مركبات النقل السريع داخل جمهورية مصر العربية الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2007، بالإضافة إلى المواد من (747) إلى (771) من القانون المدنى المصري.

النائب علاء عابد لجنة النقل والمواصلات مجلس النواب قانون التأمين الموحد مشروع قانون النواب

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