الأحد 21 أبريل 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

التعليم: غرف عمليات مركزية لمتابعة امتحانات الفصل الدراسي الثاني

امتحانات
امتحانات

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن تشكيل غرف عمليات مركزية لمتابعة سير امتحانات الفصل الدراسي الثاني، وذلك حرصًا على سير العملية الامتحانية بشكل سلس ودون أي عقبات.

وتتولى غرف العمليات متابعة رصد أي مشكلات أو صعوبات تواجه المديريات والإدارات التعليمية بشكل فوري، والعمل على حل هذه المشكلات واتخاذ اللازم لضمان سير الامتحانات دون أي عوائق، وتقديم تقارير يومية لوزير التربية والتعليم الدكتور رضا حجازي حول سير الامتحانات ورصد أي سلبيات أو ملاحظات.

ظروف الطلاب

وأكدا الوزارة على حرصها على توفير الظروف الملائمة للطلاب لأداء امتحاناتهم بشكل مريح، والتزامها بمعايير عالية في تصحيح الامتحانات لضمان العدالة والشفافية، ومتابعة الموجهين الأوائل لأعمال الامتحانات بشكل دوري.

 

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تضمنت مواصفات امتحانات الفصل الدراسي الثاني:

  1. أن تكون أسئلة الامتحانات في مستوى الطالب المتوسط.
  2. مراعاة الوزن النسبي لأسئلة الامتحانات.
  3. مراعاة الأجزاء الملغية من المناهج.
  4. عقد الامتحانات على مستوى المدرسة تحت إشراف تام للتوجيهات.
  5. دقة تصحيح الامتحانات.
  6. تكون أسئلة الامتحانات في حدود المقرر الدراسي.
  7. توزيع أسئلة الامتحانات على نواتج التعلم للمادة وفق الوزن النسبي لها.
  8. تنوع مستويات الصعوبة في أسئلة الامتحانات.
  9. وضوح صياغة الأسئلة.
  10. جودة تنسيق الورقة الامتحانية.

وتهدف هذه الإجراءات إلى ضمان سير امتحانات الفصل الدراسي الثاني بشكل سليم ودقيق، لضمان حصول الطلاب على حقوقهم وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص.

4 يونيو بدء أمتحانات الفصل الدراسي الثاني أ امتحانات نصف العام لصفوف النقل الثانوي بالأزهر امتحانات إجراء امتحانات

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