الأحد 21 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مصر

65 جنيهًا للزجاجة.. بدء تطبيق السعر الجديد للزيت الخليط فى الأسواق

الزيت
الزيت

 تبدأ وزارة التموين والتجارة الداخلية في متابعة وتطبيق قرار الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، بانخفاض سعر الزيت  بنسبة 14% بالإضافة إلى التخفيضات السابقة ليصل إجمالي التخفيضات على سلعة الزيت إلى نسبة 36% من تاريخ بدء سلسة الاجتماعات التي انعقدت برئاسة رئيس مجلس الوزراء مع المنتجين والموردين والمصنعين واتحاد الصناعات المصرية واتحاد الغرف التجارية في ضوء أعمال لجنة ضبط الأسعار والأسواق برئاسة مجلس الوزراء.

وأكد الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، أن سعر زجاجة الزيت الخليط بعد التخفيض الإضافي الذي تم اليوم الأحد، يبدأ من 65 جنيهًا لزجاجة الزيت الخليط 1 لتر في الأسواق.

كما أكدت الشركات المنتجة للزيوت والمسلي، التزامها الراسخ بتقديم أفضل المنتجات الغذائية بجودة عالية، حيث تضع في مقدمة أولوياتها تلبية احتياجات العملاء وتوفير متطلباتهم بشكل مستمر وفعّال، موضحة أن ذلك يأتي حرصًا منها على مواكبة التطورات في السوق المصرية، وتخفيف الأعباء على كاهل المستهلكين، وفي مقدمة هذه الشركات كل من أرما، صافولا، والمتحدة، وغيرها من الشركات المنتجة.

وفي سياق متصل، أكد "المصيلحي" أن هناك وفرة وزيادة في الإتاحة والمعروض من السلع الأساسية بعد الإفراجات الجمركية التي تمت مؤخرًا والتى تجاوزت 8 مليارات دولار بما يضمن تحقيق المنافسة بين المنتجين والسلاسل والمستوردين لخفض الأسعار فى صالح المستهلك المصري.

وكشف الدكتور علاء عز، أمين عام الغرف التجارية، عن إصدار كبار المنتجين للسلع الأساسية، قوائم أسعار جديدة بعد لقاء مع رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي.

وأشار أمين عام الغرف التجارية، في بيان، أمس السبت، إلى أنه بناءً على القوائم التي أصدرها كبار المنتجين، فإنه تم خفض الأسعار مقارنة بأسعار ما قبل تحديد السعر العادل للجنيه، بنسب تراوحت بين 10 و25%، لافتًا إلى أن السلاسل التجارية الكبرى خفضت الأسعار بناء على تلك القوائم.

انخفاض أسعار التجزئة قريبًا

وأكد أن هناك وفرة واضحة لكل السلع الأساسية وغيرها، بعد الإفراجات الكبيرة عن البضائع في الموانئ، وبدأت المنافسة بين المنتجين والمستوردين، سواء من خلال خفض الأسعار.

ولفت إلى استمرار انخفاض أسعار الجملة لكل السلع الأساسية، الذي تجاوز 25% في العديد من السلع، وعادت إلى متوسط منتصف 2023، وسيظهر الانخفاض تدريجيًا في أسعار التجزئة في الفترة القصيرة القادمة.

كانت شعبة المخابز بالقاهرة، قد كشف عن انخفاض أسعار الدقيق بمعدلات 2000 جنيه للطن، حيث كانت قد وصل سعر طن الدقيق لـ21 ألف جنيه، وانخفضت لمعدلات 19 ألف جنيه في الأيام القليلة الماضية.

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