الأحد 21 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الدين لله

"اعرف نفسك بنفسك".. افتتاح الدورة الـ16 لمهرجان فاس للثقافة الصوفية بالمغرب

جانب من الاحتفال
جانب من الاحتفال

أعلنت إدارة مهرجان فاس للثقافة الصوفية بالمملكة المغربية، عن انطلاق فعاليات الدورة السادسة عشر لمهرجان فاس في نسخته الجديدة هذا العام، تحت شعار "اعرف نفسك بنفسك"، وذلك بمشاركة شخصيات إفريقية وأوروبية.

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وأكد الدكتور فوزي الصقلي رئيس مهرجان فاس للثقافة الصوفية، أن هذه النسخة تتضمن برنامجا متنوعا يركز على الثقافة الصوفية في أفريقيا على وجه الخصوص، إضافة إلى مشاركة أوروبيين والعديد من الجنسيات الأخرى في فعاليات المهرجان هذا العام.

وأوضح "الصقلي" أن نسخة هذا العام المنظمة تحت شعار "اعرف نفسك بنفسك"، تمثل تتويجا لتجربة طويلة للمهرجان الذي يروم مواصلة الترويج للهوية والمكونات الثقافية للمغرب، مع انفتاح أكثر على الروافد الصوفية في جميع أنحاء العالم.

وأشار "الصقلي"، إلى أن الموضوع المختار لهذه الدورة يتعلق بالفرد والجماعة، المدعوون إلى طرح تساؤلات مع وعلى أنفسهم بغية خلق الفكر، وهذا ما نعتبره هدف الثقافة الصوفية والروحية".


وكشفت إدارة مهرجان فاس، أن هذه النسخة ستتميز بمشاركة إفريقية خاصة من موريتانيا والسنغال وتنزانيا، واعدا بأن الجمهور سيعيش سفرا موسيقيا فريدا عن طريق الموسيقى الصوفية الآسيوية، مع الحفاظ في الوقت نفسه على المكانة المهمة للثقافات الصوفية وأشهر الطرق الصوفية المغربية مثل المجموعة السماعة للزاوية القادرية البودشيشية.

وأوضح المنظمون أن التجربة المتراكمة خلال الدورات السابقة تغذي رغبتنا في توسيع نطاق المهرجان، وذلك بهدف تعميق المعرفة بالثقافات والأفكار الصوفية في جميع أنحاء العالم.

مهرجان فاس للثقافة الصوفية أعرف نفسك بنفسك الدكتور فوزي الصقلي

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